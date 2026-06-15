El festival d’arts inclusives MIRA’M omplirà Benicarló de teatre, dansa, cinema i creativitat sense barreres
La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Serveis Socials, busca visibilitzar el talent i les capacitats de les persones amb discapacitat a través de diverses disciplines artístiques
Benicarló tornarà a posar el focus en la cultura inclusiva amb una nova edició del festival d’arts inclusives MIRA’M, que se celebrarà els dies 17 i 20 de juny al MucBe i als seus jardins. La iniciativa, impulsada per la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, reunirà exposicions, teatre, dansa, cinema i tallers oberts a tota la ciutadania.
L’objectiu del festival és donar visibilitat al talent, la creativitat i les capacitats de les persones amb discapacitat, i reivindicar l’art com un espai accessible, compartit i lliure de barreres.
El regidor de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Carlos Delshorts, ha destacat que el MIRA’M és «una aposta per mirar més enllà, trencar barreres i prejudicis i posar en valor la creació artística inclusiva». Delshorts ha recordat que el festival va nàixer com un punt de trobada entre professionals de les arts escèniques inclusives, educadors, entitats i públic general.
Una edició més oberta i participativa
Com a novetat, enguany el festival ha obert la participació a entitats que desenvolupen projectes vinculats a l’art inclusiu. Així, formaran part de la programació AFARE Collet, Els Fenòmens, Afibama, Afanias i ACEMYF, col·lectius que aportaran mirades diverses a través del teatre, la dansa, el cinema i els tallers creatius.
La programació començarà el dimecres 17 de juny, a les 18.00 hores, al MucBe, amb la inauguració de l’exposició ‘Maatk. La valentía del pintor de Diego Velázquez’. La mostra està formada per reproduccions tridimensionals que permeten experimentar l’art a través del tacte, fent-lo més accessible per a tots els públics.
A continuació, a les 18.30 hores, els Jardins del MucBe acolliran la representació de ‘Fenomia’, a càrrec del grup de teatre Els Fenòmens.
Tallers, cinefòrum i arts escèniques inclusives
El festival continuarà el dissabte 20 de juny amb una jornada plena d’activitats. A les 11.00 hores, el grup de teatre AFARE-Collet representarà ‘Almenys una vegada en la vida’. A la mateixa hora, la Fundació Psico Ballet Maite León impartirà un taller gratuït de dansa inclusiva obert a tota la ciutadania.
A les 12.00 hores, Afibama oferirà un taller de vidre esmerilat. Ja de vesprada, de 17.00 a 19.00 hores, tindrà lloc el cinefòrum ‘¿Qué tienes debajo del sombrero?’, amb la participació d’Afanias, que presentarà també una experiència de salut basada en l’ús terapèutic del moviment.
La jornada finalitzarà amb una actuació de la Fundació Psico Ballet Maite León, prevista a les 19.30 hores, i amb l’obra ‘Enredos de familias’, del grup de teatre Forever d’ACEMYF, a partir de les 20.00 hores.
Carlos Delshorts ha animat la ciutadania a participar en el festival i ha subratllat que «la cultura és cosa de tots i de totes». Amb aquesta nova edició, el festival MIRA’M de Benicarló es consolida com una cita cultural i social per a celebrar la inclusió, la diversitat i la creativitat sense barreres.
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