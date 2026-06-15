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Nules presenta la guia Naixem com a referent en innovació i humanització de l’atenció al naixement

La població compta també amb un pavelló dissenyat per a millorar l’experiència de l’embaràs i el part

Nules ha presentat la guia Naixem com a referent en innovació i humanització de l’atenció al naixement.

Nules ha presentat la guia Naixem com a referent en innovació i humanització de l’atenció al naixement. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

El projecte Naixem ha presentat hui la seua guia de referència en un acte que ha comptat amb la participació d’autoritats, professionals sanitaris, entitats col·laboradores i representants de les organitzacions implicades en el desenvolupament d’aquesta iniciativa.

L’acte ha estat presidit pel regidor de Sanitat, Ramón Martínez; el director de l’ETS d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, Ernesto Fenollosa; el director de l’ETS d’Enginyeria Aeroespacial i Disseny Industrial, Pedro Yuste; la directora de l’Institut Tecnològic de la Ceràmica, Yolanda Reig; el director d’Innovació en l’Àrea de Mercat de Salut de l’Institut de Biomecànica de València, Carlos Atienza; i el director del Pla de Salut Afectiu Sexual i Reproductiva del Departament de Salut de l’Institut Català de Salut, Ramón Escuriet.

Una guia per a transformar l’atenció al naixement

Aquesta guia naix amb l’objectiu de promoure una transformació dels models d’atenció al naixement, incorporant les millors evidències científiques disponibles i situant les necessitats de les dones, els nadons i les seues famílies en el centre de l’assistència, com ja va avançar Mediterráneo.

Durant la presentació, Soledad Carreguí, com a investigadora principal del projecte Naixem, ha explicat l’origen, els objectius, el desenvolupament i els resultats assolits amb aquesta iniciativa.

Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Nules, Ramón Martínez ha destacat l’aposta decidida del projecte Naixem per la innovació, la investigació i la millora contínua de la qualitat assistencial. Així mateix, ha posat en valor el treball col·laboratiu desenvolupat entre institucions, professionals i agents socials per a avançar cap a una atenció més humana, segura i eficient.

En aquest sentit, Martínez ha subratllat que totes les entitats implicades han contribuït a fer realitat una iniciativa que situa la Comunitat Valenciana com a referent en innovació i humanització de l’atenció al naixement.

Una ferramenta estratègica per al sistema sanitari

Amb tot, la guia es presenta com una ferramenta estratègica i una referència per a professionals i organitzacions sanitàries que desitgen avançar cap a models d’atenció al naixement més segurs, respectuosos, eficients i centrats en les necessitats reals de la dona i de les seues famílies.

Els responsables del projecte han assenyalat que Naixem representa una oportunitat per a consolidar bones pràctiques, fomentar la investigació aplicada i impulsar la innovació en l’àmbit de la salut maternoinfantil, contribuint així a una experiència positiva del naixement i a millors resultats en salut.

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L’acte ha conclòs amb la visita al pavelló expositiu Naixem, un espai dissenyat per a donar a conéixer aquesta nova experiència de l’embaràs i el part.

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