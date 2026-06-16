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El cosmos dibuixat arriba a l'EACC de Castelló amb Abdelkader Benchamma

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló inaugura el 19 de juny la mostra individual de l’artista francés 'L'horitzó d'esdeveniments', una proposta concebuda específicament per a les seues sales

Abdelkader Benchamma presenta la seua exposición 'L'horitzó d'esdeveniments' a l'EACC a partir del 19 de juny,

Abdelkader Benchamma presenta la seua exposición 'L'horitzó d'esdeveniments' a l'EACC a partir del 19 de juny, / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) presenta L’horitzó d’esdeveniments, la nova exposició individual de l’artista francés Abdelkader Benchamma, una de les figures de referència del dibuix contemporani internacional. La mostra, produïda per al centre del Institut Valencià de Cultura (IVC), dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, s’inaugurarà el divendres 19 de juny, a les 19.00 hores, i romandrà oberta al públic fins al 13 de setembre.

Concebuda específicament per a les sales de l’EACC, l’exposició planteja una experiència visual que desborda els límits tradicionals del dibuix. Benchamma transforma l’espai expositiu en un territori d’expansió gràfica, on murs, superfícies i recorreguts formen part d’una obra que convida el visitant a endinsar-se en un univers de signes, matèria i moviment.

Un viatge visual entre el cel, la matèria i l’inexplicable

L’horitzó d’esdeveniments pren com a punt de partida la fascinació humana pels fenòmens celestes i per la necessitat d’interpretar allò que resulta difícil d’explicar. En aquest marc, l’exposició incorpora la sèrie Kometenbuch, inspirada en un llibre il·lustrat del segle XVI que recopilava aparicions de cometes i altres fenòmens extraordinaris observats al cel.

Cartell de la nova exposició de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló.

Cartell de la nova exposició de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. / MEDITERRÁNEO

A partir d’aquesta referència històrica, Benchamma desplega una reflexió sobre la manera com les societats han mirat cap al firmament per buscar respostes, senyals o presagis. El resultat és una proposta que connecta ciència, imaginari, espiritualitat i percepció, amb el dibuix com a eina central per explorar els límits entre allò visible i allò desconegut.

El dibuix com a arquitectura expandida

L’obra d’Abdelkader Benchamma es caracteritza per una gran complexitat gràfica i per un llenguatge visual propi, alimentat per influències que van des del dibuix clàssic fins al modelatge científic, l’estampa japonesa, el còmic i la literatura. En les seues creacions, les formes semblen aparéixer i dissoldre’s, com si la matèria estiguera en un estat de transformació constant.

En aquesta exposició, el dibuix deixa de ser únicament una imatge sobre paper i es converteix en una presència física que ocupa l’espai. Les línies, els traços i les composicions s’integren en l’arquitectura de l’EACC i generen una experiència immersiva que modifica la percepció del recorregut expositiu.

La mostra proposa així una relació directa entre obra, espai i espectador. El visitant no només contempla les peces, sinó que transita per un entorn alterat pel gest gràfic de l’artista, en una atmosfera que remet als estats de la matèria, a les forces invisibles i a la tensió entre el món físic i el metafísic.

Participació de l’EASD de Castelló

En el muntatge de l’exposició han col·laborat amb l’artista les alumnes del grau d’Il·lustració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez i Beatriz Soriano. La seua participació reforça el vincle del projecte amb el context creatiu i formatiu de Castelló, i estableix un diàleg entre la pràctica artística internacional i el talent emergent local.

Abdelkader Benchamma, una veu destacada del dibuix contemporani

Abdelkader Benchamma va estudiar a l’École des Beaux-Arts de Montpellier i a l’École des Beaux-Arts de París. Al llarg de la seua trajectòria ha desenvolupat projectes en institucions internacionals com The Drawing Center de Nova York, la Boghossian Foundation de Brussel·les, el Collège des Bernardins de París i la Biennal de Venècia.

Abdelkader Benchamma és el nou artista que exhibeix el seu art a l'EACC.

Abdelkader Benchamma és el nou artista que exhibeix el seu art a l'EACC. / Toma Dutter

La seua obra forma part d’importants col·leccions públiques internacionals i, en 2024, va ser finalista del Premi Marcel Duchamp, un dels reconeixements més destacats de l’escena artística francesa contemporània.

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Amb L’horitzó d’esdeveniments, l’EACC acosta a Castelló una proposta d’art contemporani que combina investigació visual, intensitat gràfica i una mirada poètica sobre els misteris del cosmos, la transformació de la matèria i la relació de l’ésser humà amb el seu entorn.

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