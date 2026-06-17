La Diputació reivindica Castelló com a territori musical en la sexta sessió de Cafenet Working
La trobada reunirà representants de Rototom Sunsplash, SOM Festival, Íntims al Castell d’Onda, Millarts Rock Fest, Jazz de Peníscola, Feslloc i Arc Clàssica
La Diputació Provincial de Castelló posarà en valor la força cultural i turística de la música en la sexta sessió de Cafenet Working, una cita que tindrà lloc este divendres 19 de juny, a les 19.00 hores, en el Espai Cultural Obert – ECO Les Aules.
Baix el títol ‘Músiques, festivals i territori: la diversitat musical de Castelló’, la jornada reunirà alguns dels principals protagonistes de l’escena musical castellonenca per a reflexionar sobre el paper dels festivals en la dinamització del territori, la projecció cultural de la província i la generació d’oportunitats en els municipis.
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha explicat que l’objectiu d’esta nova sessió és “conversar sobre festivals, programacions musicals i el teixit cultural que generen a la província de Castelló, el millor escenari musical”.
Castelló, una província amb identitat musical pròpia
La música s’ha consolidat com un dels grans reclams culturals de Castelló. Des dels festivals internacionals fins a les propostes de proximitat, la província ha construït una oferta diversa que combina estils com el reggae, el rock, el pop, el jazz, la música clàssica i les cançons en valencià.
En este sentit, Clausell ha destacat que la trobada permetrà “escoltar els protagonistes, compartir experiències i continuar consolidant la província com la millor terra de festivals”.
La cita convertirà el pati de l’ECO Les Aules en un espai de diàleg, connexió i visibilització de projectes musicals que se celebren en diferents comarques castellonenques. La sessió vol mostrar com la cultura musical no sols atrau públic, sinó que també activa l’economia local, reforça la identitat dels municipis i situa Castelló en el mapa cultural nacional i internacional.
“Des dels grans esdeveniments internacionals fins a les propostes més xicotetes, tots els festivals que se celebren a Castelló reflectixen la riquesa cultural de la nostra terra”, ha assenyalat el diputat de Cultura.
Festivals grans i xicotets, un mateix territori cultural
La jornada comptarà amb la participació de representants de festivals i projectes de perfils molt diversos. Entre ells estaran Rototom Sunsplash, al costat de la Fundació Exodus CV; SOM Festival i Íntims al Castell d’Onda; Millarts Rock Fest; el Festival Internacional de Jazz de Peníscola; Feslloc, i Arc Clàssica, que se celebra a Vilafamés i Sant Joan de Moró.
Amb esta selecció, Cafenet Working oferirà una panoràmica àmplia sobre la realitat actual de la música en directe a Castelló. La diversitat de formats, estils i municipis representats permetrà abordar qüestions com la programació cultural, la gestió de festivals, la captació de públics, l’impacte econòmic i la vertebració territorial a través de la cultura.
Alejandro Clausell ha subratllat que “cada any milers de visitants arriben a Castelló gràcies als festivals de música” i ha remarcat que la Diputació continuarà “recolzant iniciatives que situen els nostres municipis en el mapa cultural nacional i internacional”.
Programa de la sexta sessió de Cafenet Working
La trobada començarà a les 19.00 hores amb una presentació de l’objectiu de la sessió. A continuació, cada participant disposarà d’una intervenció individual d’uns deu minuts per a explicar el seu projecte, la seua trajectòria i la seua aportació al panorama musical de Castelló.
El torn d’exposicions s’obrirà amb Fiachra McDonagh, president de la Fundació Exodus CV, vinculada al Rototom Sunsplash de Benicàssim. Després intervindrà Juan Carlos Vidal, CEO de la promotora Make It, responsable de projectes com SOM Festival del Grau de Castelló i Íntims al Castell d’Onda.
També participaran Amadeo Llach, regidor de Cultura d’Argelita, per a presentar el Millarts Rock Fest; Fernando Marco, programador del Festival Internacional de Jazz de Peníscola; Vicent Casanova, membre de l’Associació Cultural Feslloc de Benlloc; i Antonio Font, director artístic d’Arc Clàssica.
Cap a les 20.15 hores, una vegada finalitzades les intervencions, s’obrirà un torn de participació del públic assistent, que podrà plantejar preguntes i compartir reflexions amb els convidats.
Una mirada compartida sobre el futur musical de Castelló
Amb ‘Músiques, festivals i territori: la diversitat musical de Castelló’, la Diputació busca generar una visió conjunta sobre la situació actual del sector musical a la província. La sessió també servirà per a posar en comú experiències, detectar reptes i reforçar la col·laboració entre institucions, promotors, associacions culturals i municipis.
La sexta edició de Cafenet Working confirma així la voluntat de l’ECO Les Aules de consolidar-se com un espai obert al debat cultural i a la connexió entre agents del territori. En esta ocasió, la música serà el fil conductor per a reivindicar Castelló com una província diversa, creativa i amb una agenda de festivals capaç d’atraure visitants i generar identitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran un cadáver en la nevera de una vivienda de Castelló
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: 'Todo viene de atrás
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Muere un hombre en el hotel Silene del Grau de Castelló
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre
- Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: 'Es una carrera cara, pero la inversión vuelve