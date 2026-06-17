Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en la neveraAsesinato logopedaMuerto en el hotel SileneTasa basura en CastellóGigante citrícolaNorma DGT
instagramlinkedin

La Diputació reivindica Castelló com a territori musical en la sexta sessió de Cafenet Working

La trobada reunirà representants de Rototom Sunsplash, SOM Festival, Íntims al Castell d’Onda, Millarts Rock Fest, Jazz de Peníscola, Feslloc i Arc Clàssica

La Diputació de Castelló celebra la sexta sessió de Cafenet Working dedicada als festivals de música de la província.

La Diputació de Castelló celebra la sexta sessió de Cafenet Working dedicada als festivals de música de la província. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

La Diputació Provincial de Castelló posarà en valor la força cultural i turística de la música en la sexta sessió de Cafenet Working, una cita que tindrà lloc este divendres 19 de juny, a les 19.00 hores, en el Espai Cultural Obert – ECO Les Aules.

Baix el títol ‘Músiques, festivals i territori: la diversitat musical de Castelló’, la jornada reunirà alguns dels principals protagonistes de l’escena musical castellonenca per a reflexionar sobre el paper dels festivals en la dinamització del territori, la projecció cultural de la província i la generació d’oportunitats en els municipis.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha explicat que l’objectiu d’esta nova sessió és “conversar sobre festivals, programacions musicals i el teixit cultural que generen a la província de Castelló, el millor escenari musical”.

Castelló, una província amb identitat musical pròpia

La música s’ha consolidat com un dels grans reclams culturals de Castelló. Des dels festivals internacionals fins a les propostes de proximitat, la província ha construït una oferta diversa que combina estils com el reggae, el rock, el pop, el jazz, la música clàssica i les cançons en valencià.

En este sentit, Clausell ha destacat que la trobada permetrà “escoltar els protagonistes, compartir experiències i continuar consolidant la província com la millor terra de festivals”.

La cita convertirà el pati de l’ECO Les Aules en un espai de diàleg, connexió i visibilització de projectes musicals que se celebren en diferents comarques castellonenques. La sessió vol mostrar com la cultura musical no sols atrau públic, sinó que també activa l’economia local, reforça la identitat dels municipis i situa Castelló en el mapa cultural nacional i internacional.

“Des dels grans esdeveniments internacionals fins a les propostes més xicotetes, tots els festivals que se celebren a Castelló reflectixen la riquesa cultural de la nostra terra”, ha assenyalat el diputat de Cultura.

Festivals grans i xicotets, un mateix territori cultural

La jornada comptarà amb la participació de representants de festivals i projectes de perfils molt diversos. Entre ells estaran Rototom Sunsplash, al costat de la Fundació Exodus CV; SOM Festival i Íntims al Castell d’Onda; Millarts Rock Fest; el Festival Internacional de Jazz de Peníscola; Feslloc, i Arc Clàssica, que se celebra a Vilafamés i Sant Joan de Moró.

Amb esta selecció, Cafenet Working oferirà una panoràmica àmplia sobre la realitat actual de la música en directe a Castelló. La diversitat de formats, estils i municipis representats permetrà abordar qüestions com la programació cultural, la gestió de festivals, la captació de públics, l’impacte econòmic i la vertebració territorial a través de la cultura.

Alejandro Clausell ha subratllat que “cada any milers de visitants arriben a Castelló gràcies als festivals de música” i ha remarcat que la Diputació continuarà “recolzant iniciatives que situen els nostres municipis en el mapa cultural nacional i internacional”.

Programa de la sexta sessió de Cafenet Working

La trobada començarà a les 19.00 hores amb una presentació de l’objectiu de la sessió. A continuació, cada participant disposarà d’una intervenció individual d’uns deu minuts per a explicar el seu projecte, la seua trajectòria i la seua aportació al panorama musical de Castelló.

El torn d’exposicions s’obrirà amb Fiachra McDonagh, president de la Fundació Exodus CV, vinculada al Rototom Sunsplash de Benicàssim. Després intervindrà Juan Carlos Vidal, CEO de la promotora Make It, responsable de projectes com SOM Festival del Grau de Castelló i Íntims al Castell d’Onda.

També participaran Amadeo Llach, regidor de Cultura d’Argelita, per a presentar el Millarts Rock Fest; Fernando Marco, programador del Festival Internacional de Jazz de Peníscola; Vicent Casanova, membre de l’Associació Cultural Feslloc de Benlloc; i Antonio Font, director artístic d’Arc Clàssica.

Cap a les 20.15 hores, una vegada finalitzades les intervencions, s’obrirà un torn de participació del públic assistent, que podrà plantejar preguntes i compartir reflexions amb els convidats.

Una mirada compartida sobre el futur musical de Castelló

Amb ‘Músiques, festivals i territori: la diversitat musical de Castelló’, la Diputació busca generar una visió conjunta sobre la situació actual del sector musical a la província. La sessió també servirà per a posar en comú experiències, detectar reptes i reforçar la col·laboració entre institucions, promotors, associacions culturals i municipis.

Noticias relacionadas y más

La sexta edició de Cafenet Working confirma així la voluntat de l’ECO Les Aules de consolidar-se com un espai obert al debat cultural i a la connexió entre agents del territori. En esta ocasió, la música serà el fil conductor per a reivindicar Castelló com una província diversa, creativa i amb una agenda de festivals capaç d’atraure visitants i generar identitat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents