Estela Martínez i Jordi Ballester porten l’accent castellonenc als Premis AAPV
L’actriu de l’Alcora i l’actor de Nules han sigut reconeguts per les seues interpretacions en 'La invasió dels bàrbars', una de les produccions destacades de l’audiovisual valencià.
Els Premis AAPV 2026 han tingut enguany un marcat accent de les comarques de Castelló. L’actriu Estela Martínez, natural de l’Alcora, i l’actor Jordi Ballester, nascut a Nules, han sigut dos dels noms propis de la gala de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians, que ha reconegut el seu treball en el llargmetratge La invasió dels bàrbars.
Martínez ha obtingut el premi a la millor interpretació femenina de repartiment en audiovisual, mentre que Ballester ha sigut distingit com a millor interpretació masculina protagonista en audiovisual. Dos guardons que reforcen el pes de la interpretació castellonenca dins del panorama escènic i audiovisual valencià, i que arriben en una cerimònia marcada també per la defensa del sector cultural i de les condicions dels professionals de la interpretació.
Dos trajectòries unides per l’escena i la pantalla
Estela Martínez i Jordi Ballester formen una de les parelles més reconegudes de la professió valenciana. Amb dos fills en comú i residència habitual a València, tots dos han construït carreres sòlides entre el teatre, el cinema i la televisió, sense perdre el vincle amb els seus municipis d’origen: l’Alcora i Nules.
En el cas d’Estela Martínez, el premi suposa un nou aval a una trajectòria marcada per la versatilitat. L’actriu alcorina ha participat en produccions audiovisuals com L’àvia i el foraster, Transeúntes, Negocis de família, La família Mata, Les Moreres, Altra oportunitat o Centro médico, a més d’una àmplia presència en curtmetratges i projectes de sensibilització social.
La seua carrera teatral també ha tingut un paper essencial. Juntament amb Jordi Ballester va fundar la companyia Mutis pel Fòrum, amb la qual va impulsar muntatges com Jar, Nus, La senyoreta Júlia o Dies viscuts. Posteriorment ha treballat amb companyies i directors diversos, tant en l’àmbit valencià com en circuits estatals, consolidant una carrera reconeguda en diferents festivals i escenaris.
A més de la seua faceta artística, Martínez manté un vincle especial amb l’Alcora. Va ser Reina de les Festes del Crist en 1994 i, anys després, en 2010, es va convertir en la primera dona mantenidora d’aquestes festes. També ha participat en campanyes institucionals contra la violència de gènere i en iniciatives audiovisuals de caràcter social.
Jordi Ballester, una veu consolidada de l’audiovisual valencià
Jordi Ballester, per la seua banda, suma amb aquest reconeixement un nou capítol a una carrera extensa en cinema, televisió i teatre. Format en art dramàtic al Col·legi de Teatre de Barcelona i a l’Institut del Teatre, l’intèrpret de Nules ha treballat en llargmetratges com Mar adentro, d’Alejandro Amenábar, L’àvia i el foraster, Lola, De espaldas al mar o El caso de la novia dividida.
El públic televisiu també l’ha vist en sèries autonòmiques i estatals com Senyor Retor, L’Alqueria Blanca, El pueblo, Ciudad de sombras i altres produccions en què ha demostrat una notable capacitat per moure’s entre la comèdia, el drama i els registres més populars.
En teatre, Ballester ha participat en més d’una vintena de muntatges a València, Barcelona i Madrid. També ha format part del musical Merlín, un musical de leyenda, amb Javier Gurruchaga, i és membre fundador de companyies com Veu a Dins i La Manflota, a València, i Mendax Teatre, a Barcelona.
La invasió dels bàrbars, una pel·lícula valenciana amb memòria
Els premis a Estela Martínez i Jordi Ballester reforcen el protagonisme de La invasió dels bàrbars dins del palmarés audiovisual dels AAPV. La pel·lícula, dirigida per Vicent Monsonís, aborda la memòria històrica, la recerca de la veritat i les ferides obertes de la repressió franquista a través d’una història que connecta passat i present.
El film ha destacat també per la seua aposta pel valencià, pel talent local i per una mirada compromesa amb la recuperació de la memòria. En aquest context, els reconeixements a Martínez i Ballester no sols premien dues interpretacions concretes, sinó també una manera d’entendre l’ofici vinculada al territori, a la llengua i a la dignitat de les històries que es conten.
La gala de l’AAPV va posar de manifest, una vegada més, la vitalitat del sector interpretatiu valencià i la necessitat de continuar donant visibilitat als professionals que sostenen el teatre, el cinema, la televisió i el doblatge. Entre tots ells, enguany, dos noms de Castelló han brillat amb força pròpia: Estela Martínez i Jordi Ballester.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran un cadáver en la nevera de una vivienda de Castelló
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: 'Todo viene de atrás
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- Muere un hombre en el hotel Silene del Grau de Castelló
- De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre
- Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: 'Es una carrera cara, pero la inversión vuelve