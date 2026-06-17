Del 26 al 28 de juny
El festival que posa Benafigos al mapa: torna l'Aplec de Penyagolosa amb Auxili com a cap de cartell
Tres dies de música, cultura i reivindicació ompliran el poble del 26 al 28 de juny amb Tesa, Cactus, Barreja, Ramonets i Xavi Castillo
Aplec i alegria, som terra viva és el lema del 8é Aplec de Penyagolosa, que se celebrarà del 26 al 28 de juny del 2026 a Benafigos. El festival tindrà les actuacions, entre altres, dels grups Auxili, Barreja, Cactus, la Colla Pirata, Hereus, Ramonets i de les cantants Titana i Tesa.
La música en directe i diverses activitats ompliran el poble de Benafigos d'una àmplia oferta cultural durant el darrer cap de setmana de juny. L'Aplec és una iniciativa de la societat civil de la comarca, la que ha fet possible la creació de la Mancomunitat de Penyagolosa, amb la participació de Vistabella, Benafigos, Xodos i Atzeneta.
Tres dies de festa, cultura i reivindicació
L’obertura del 8é Aplec de Penyagolosa tindrà lloc el divendres 26 de juny, a Benafigos. A les 17 hores, a la Llar de jubilats, hi haurà la xerrada «El futur del valencià a les comarques de Castelló», a càrrec d'Antoni Royo, delegat de Plataforma per la Llengua País Valencià. La Plataforma per la Llengua és una de les entitats patrocinadores de l'Aplec. Tot seguit s’inaugurarà l'exposició fotogràfica «Nemine Parco» a l'antiga presó.
A les 18.15 hores, al campanar de l'església de Sant Joan Baptista de Benafigos es farà un vol de campanes, que marcarà l’inici dels actes. A les 18:30 hores s’oferirà la primera actuació musical, a la plaça Major, a càrrec de la cantant Noèlia Llorens, Titana, amb música tradicional adaptada a l'actualitat. L'acte inaugural, a les 20 hores, tindrà la participació de L’Albarda, grup de dimonis, i de la batucada d’Atzeneta del Maestrat. Posteriorment, a les 22.30 hores, començaran els concerts a l'escenari de l'Aplec, al frontó, amb Batacazo, El Último Ke Zierre, Cactus, Hereus i PD Xarro.
El dissabte 27 de juny, a les 9 hores, es realitzarà una volta a terme de Benafigos, organitzada per l'associació El Camí al País Valencià, que promou una ruta cultural a peu que enllaça totes les comarques dels Països Catalans. A les 10 hores començarà la fira d'entitats. Seguidament, a les 10.15 hores, tindrà lloc la presentació del llibre Nosaltres les muntanyes. La visita guiada a l'exposició de fotos «Nemine Parco», a les 12 hores, estarà a càrrec de Jesús Monterde.
A les 13 hores, a l'escenari de la plaça Major de Benafigos, actuarà el grup Bandits, i després del dinar, a les 16 hores, el grup La Colla Pirata, per a un públic familiar, i a les 18 hores l'artista teatral Xavi Castillo, amb l'espectacle Verigüevo: El Ventorro. També està previst un taller de Twerk, impartit per Paula Escamilla, a les 17 hores, a l'era del portal. A les 19 hores tindrà lloc l'actuació de la Conlloga Muixeranga de Castelló de la Plana i de la Muixeranga dels Ports, i posteriorment del grup de rock Anarres. A la nit, a partir de les 23 hores, pujaran a l’escenari de l'Aplec la cantant Tesa i els grups Auxili, Palmer, Insershow, i finalment el punxadiscos Pingüino.
Per al diumenge 28 de juny, a les 10.30 hores s’ha programat una cursa d'orientació pel poble de Benafigos, per a xicalla i adults. A les 11:30 hores començarà un recital de poesia del grup Joves Perverses. La música tornarà a l'escenari de la plaça Major, a les 12.30 hores, amb el concert de Ramonets, un grup de rock en valencià per a públic familiar. Després del dinar, a la plaça Major, a les 16 hores, actuarà el grup de música tradicional valenciana Barreja, amb el cantaor Jorge Gumbau, i, a les 17 hores, el Grup Castelló, danses i cançons. L'actuació de les rondalles d’Atzeneta, Benafigos, Xodos i Vistabella constituirà la cloenda del 8é Aplec de Penyagolosa, en un intens cap de setmana d'inici de l'estiu.
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