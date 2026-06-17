Gestió de centres socials i assistencials
La Generalitat desbloqueja més d'1,1 milions per a serveis socials prestats a Vila-real
El Consell autoritza dos expedients de rescabalament per a abonar obligacions contretes i pagaments atrasats en 2025 i 2026
La Generalitat autoritza dos expedients de rescabalament per obligacions contretes en 2025 i 2026 que inclouen pagaments per serveis socials prestats en centres vinculats a Vila-real. En conjunt, les partides directament associades a la ciutat sumen 1.128.939,22 euros, segons els acords publicats en el Diari Oficial de la Generalitat.
El primer expedient, aprovat pel Consell el 19 de maig, ascendeix a 2.426.297,76 euros en el conjunt de la Comunitat Valenciana i inclou 386.867,74 euros per a serveis relacionats amb Vila-real. La principal quantitat correspon a Gestió Sociosanitària al Mediterrani, per la gestió integral de la residència i el centre de dia per a persones majors depenents Verge de Gràcia, amb 258.278,55 euros. També figura La Saleta Care, per la gestió integral de la residència de discapacitats psíquics, amb 128.347,19 euros, i Vicent Sifre Javier, pel manteniment del jardí del centre ocupacional, amb 242 euros.
El segon acord, aprovat el 29 de maig, eleva l’import global de l’expedient a 3.990.047,63 euros. En aquest cas, les partides directament vinculades a Vila-real arriben a 742.071,48 euros, de nou amb pagaments per als mateixos tres centres asistencials.
En concret, aquest segon expedient arreplega dos imports per a Gestió Sociosanitària al Mediterrani, per la gestió integral de la residència, de 235.423,97 i 259.390,93 euros. També inclou altres dos pagaments a La Saleta Care per la gestió integral del centre de discapacitats psíquics de 117.669,93 i 129.102,65 euros, a més de dues partides de 242 euros per al manteniment del jardí del centre ocupacional.
A aquestes quantitats s’afegeixen diversos pagaments a Labaqua pel control de la legionel·losi en centres de Morella, El Pinar (Castelló), Vila-real i Segorbe. En tractar-se d’un servei compartit entre diversos centres, l’import no es pot atribuir íntegrament a Vila-real, encara que la ciutat apareix inclosa dins del concepte del contracte.
Què són aquests expedients?
L’expedient de rescabalament és un mecanisme administratiu que permet a la Generalitat reconéixer i abonar obligacions econòmiques per serveis ja prestats quan no s’han tramitat pel procediment ordinari en el moment corresponent. És a dir, no es tracta de noves subvencions ni d’una convocatòria d’ajudes, sinó de la regularització de pagaments pendents a empreses i entitats per serveis que ja han sigut realitzats.
En tots dos acords, el Consell autoritza que part d’aquestes obligacions, generades en exercicis anteriors, s’imputen al pressupost corrent de 2026. En el primer expedient es carreguen al pressupost actual 126.920,94 euros corresponents a 2025, mentre que en el segon s’imputen 78.098,71 euros de l’exercici anterior.
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