Acte a la Casa dels Mundina
Vila-real busca frenar la fuga de consum i reduir els locals buits amb el nou pla del comerç local
El diagnòstic alerta que una part important de la despesa local es desplaça a altres municipis i aposta per revitalitzar les zones comercials
L'Ajuntament de Vila-real i la Cambra de Comerç de Castelló han posat damunt la taula aquest dijous els primers resultats del pla director del comerç local, un document que marca els principals reptes del sector, com són frenar la fuga de consum, reduir els locals buits, revitalitzar les zones comercials i adaptar els negocis als nous hàbits de compra.
El diagnòstic, presentat a la Casa dels Mundina, confirma que Vila-real té una elevada capacitat de consum, però també que una part important de la despesa acaba desplaçant-se a altres municipis. L’estudi assenyala, a més, la necessitat de reforçar l’atractiu del centre urbà i de donar resposta a una transformació cada vegada més evident. Els consumidors, especialment els més joves, compren d’una manera més digital, més ràpida i més vinculada a experiències personalitzades.
El procés ha comptat amb una àmplia participació. Més de 500 persones han pres part en la diagnosi a través d’enquestes, entrevistes i tallers de treball, amb aportacions de comerciants, empresaris de serveis, consumidors, joves, associacions, entitats locals, experts i representants institucionals.
3.700 locals amb activitat econòmica
Les dades també mostren el pes del comerç i els serveis en l’economia urbana. Vila-real compta amb prop de 3.700 locals amb activitat econòmica, dels quals quasi 500 corresponen a comerç minorista a peu de carrer. Al mateix temps, el diagnòstic constata el creixement de sectors vinculats als serveis personals, la bellesa, el benestar, l’oci o l’atenció a les mascotes, activitats que contribueixen a generar moviment econòmic i vida als carrers.
La jornada també ha servit per a mostrar com la intel·ligència artificial pot aplicar-se al comerç de proximitat. El consultor especialitzat en IA José Manuel Plaza ha presentat casos pràctics desenvolupats per als negocis Deportes Eva i Al d’Emilio, amb eines orientades a millorar la gestió de clients, la personalització del servei i les valoracions dels usuaris. Plaza ha definit Vila-real com un “laboratori d’IA” i ha advertit que la intel·ligència artificial afectarà tots els sectors, també el comerç local.
L’alcalde, José Benlloch, ha destacat que aquesta diagnosi permet conéixer amb més precisió la situació actual del sector i preparar les accions necessàries per a garantir el seu futur. Segons ha remarcat, el comerç “dona vida als carrers, genera ocupació i forma part de la identitat de Vila-real”.
Nova campanya de Vilabons
Benlloch també ha recordat algunes de les mesures municipals vinculades al suport al comerç, com la nova campanya de Vilabons, dotada amb 200.000 euros i dividida enguany en dues convocatòries, els convenis amb Ashiovi i Ucovi, les campanyes de dinamització comercial, les accions conjuntes amb el Villarreal CF, la millora del Mercat Municipal o la bonificació de l’IBI per a activitats econòmiques d’especial interés, que en els darrers cinc anys ha suposat 1,5 milions d’euros.
Per la seua banda, la presidenta de la Cambra de Comerç, Dolores Guillamón, ha refermat el suport de l’entitat al teixit comercial de Vila-real i ha defensat que el Pla Director ha de convertir-se en una eina útil per a impulsar un comerç “més fort, resilient i preparat per als reptes del futur”.
Amb la fase de diagnosi ja finalitzada, el treball entra ara en una nova etapa. El següent pas serà definir els objectius prioritaris, les línies estratègiques i els projectes concrets que marcaran el futur del comerç i els serveis de Vila-real. El regidor de Comerç, Xus Madrigal, ha avançat que la previsió és presentar aquests eixos durant el darrer trimestre de l’any, amb un treball consensuat amb el sector i adaptat a les diferents realitats comercials de la ciutat.
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