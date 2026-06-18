Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pesadilla en CastellóCierra cadena de supermercadosPoblación en 2041Pablo HernándezJoaquín PratPermiso de conducir
instagramlinkedin

Vilafamés blinda el Macvac: el museu obté l’ús exclusiu de la seua marca

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques reconeix oficialment la denominació del museu i reforça la seua protecció jurídica en l’àmbit estatal

Façana del Macvac.

Façana del Macvac. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Vilafamés

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha concedit oficialment al Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés (Macvac) el dret d'ús exclusiu de la seua marca denominativa, un reconeixement que reforça la identitat institucional del museu i garanteix la seua protecció jurídica en l'àmbit estatal.

La resolució, publicada l'11 de juny, culmina un procés iniciat un any abans amb la presentació de la sol·licitud i confirma que no existeixen marques prèvies que limiten o impedisquen el seu registre. La concessió inclou les classes 16, 25 i 41, la qual cosa permet al museu utilitzar l'acrònim Macvac en materials impresos i didàctics, productes tèxtils i, especialment, en totes les activitats vinculades als serveis culturals, educatius i museístics que desenvolupa la institució.

L'obtenció de la marca se suma als avanços aconseguits en els últims anys, entre ells la regularització jurídica de l'organisme autònom i l'entrada en vigor dels nous estatuts. Aquests passos han permés dotar el museu d'una estructura més clara, estable i alineada amb la seua funció pública, creant el marc necessari per a protegir la seua identitat i ordenar la seua projecció futura.

Noticias relacionadas

Amb aquesta protecció, el museu assegura un ús exclusiu i coherent de la seua denominació en qualsevol suport de comunicació, difusió o publicitat, consolidant una imatge pròpia i recognoscible. La marca registrada es converteix així en una eina estratègica per a enfortir la presència pública del Macvac, facilitar la coherència comunicativa i garantir la continuïtat del seu projecte cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents