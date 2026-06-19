Amb 50.000 euros d’Europa
La Vall d’Uixó usarà dades ambientals per a millorar la salut i la qualitat de vida
El projecte s’incorpora a un espai europeu de dades que permetrà millorar la presa de decisions i analitzar l’impacte de les polítiques públiques
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha rebut una subvenció de 50.000 euros de l’entitat pública Red.es dins del programa Kit Espais de Dades, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya. Esta ajuda permetrà continuar avançant en la transformació digital de l’administració local i consolidar la Vall com una ciutat innovadora i preparada per als reptes del futur.
El regidor de Projectes Europeus, Jorge García, ha destacat que “la gestió de les dades és cada vegada més important per a les administracions públiques, perquè ens permet prendre decisions més encertades, planificar millor les actuacions i avaluar amb dades objectives l’impacte de les polítiques que desenvolupem”.
Gràcies a esta subvenció, la Vall d’Uixó s’ha incorporat a l’Espai de Dades de Territori i Sostenibilitat, concretament al projecte europeu Healthy Smart Cities, centrat en l’anàlisi de la relació entre l’entorn urbà i la salut de la població.
Primeres accions
En este marc, l’Ajuntament ja ha publicat el seu primer producte de dades: un observatori d’indicadors ambientals que recopila informació sobre qualitat de l’aire, soroll i condicions meteorològiques del municipi. Esta ferramenta permetrà disposar d’informació actualitzada per a orientar futures actuacions en matèria de sostenibilitat, mobilitat, salut pública i qualitat de vida.
García ha explicat que “un dels principals avantatges és que podrem mesurar de manera més precisa els resultats de les polítiques municipals i comprovar si les actuacions que posem en marxa aconseguixen els objectius previstos”. Així, per exemple, serà possible analitzar l’impacte de mesures relacionades amb la mobilitat sostenible o la reducció de la contaminació ambiental.
A més, la incorporació a este espai de dades permetrà reforçar la col·laboració amb altres administracions públiques, compartir informació de manera segura i aprofitar millor els recursos disponibles. Tot això mantenint el control i la propietat de les dades municipals, garantint-ne la seguretat i la correcta gestió.
Per al regidor, “esta subvenció situa la Vall d’Uixó entre els municipis que estan apostant per una administració més moderna, eficient i transparent, aprofitant les oportunitats que oferixen les noves tecnologies per a millorar la vida de la ciutadania”. Amb esta iniciativa, l’Ajuntament reforça la posada en marxa del seu I Pla Municipal d’Innovació, que marca el full de ruta de la ciutat en matèria d’innovació i suposa un pas més en l’objectiu de consolidar la Vall com una ciutat intel·ligent (smart city).
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