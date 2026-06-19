Entre l'Assut i la Ruta Botànica
Vila-real recupera 6.000 metres quadrats de la ribera del Millars al cor del Termet
La Generalitat finança amb fons europeus una intervenció de 134.000 euros per a eliminar canya invasora i restaurar hàbitats fluvials
Vila-real ha iniciat la restauració de prop de 6.000 metres quadrats d’ecosistemes de ribera al riu Millars, amb una inversió de 134.585,72 euros. Es tracta d’una actuació planificada i consensuada des de fa anys en el si del Consorci del Millars, juntament amb els municipis implicats, dins de l’estratègia de recuperació ambiental del paratge protegit.
Després de les intervencions executades en altres trams del riu, ara arriba el torn de Vila-real, amb una actuació acordada amb l’Ajuntament per a avançar en la recuperació dels hàbitats fluvials i l’eliminació d’espècies invasores al tram comprés entre l’Assut i la Ruta Botànica. El projecte forma part de la restauració d’hàbitats fluvials d’interés comunitari al riu Millars, impulsada per la Generalitat i finançada amb fons europeus.
Els treballs han començat aquesta setmana i està previst que finalitzen durant la setmana del 15 de juliol. L’actuació permetrà restaurar una superfície de 5.859 metres quadrats a l’entorn del Centre de Congressos El Molí i la piscina municipal del Termet, donant continuïtat a la recuperació de la platja del Millars impulsada pel consistori l’any 2014.
Les tasques se centraran en l’eliminació de la canya invasora (Arundo donax), mitjançant l’extracció dels rizomes allí on siga possible. En els punts on no resulte viable, s’instal·laran cobertures opaques durant un període mínim de 18 mesos per a impedir-ne la regeneració. Posteriorment, es plantarà vegetació autòctona de ribera per a afavorir la recuperació ecològica de l’espai.
Criteris tècnics i ambientals
L’execució dels treballs en aquestes dates respon a criteris tècnics i ambientals, amb l’objectiu de reduir les afeccions sobre la fauna durant l’època de reproducció i nidificació, així com evitar els riscos associats als temporals de tardor i hivern. La intervenció permetrà eliminar una espècie invasora, recuperar hàbitats d’interés comunitari, millorar la biodiversitat i continuar avançant en la restauració ambiental del principal espai natural de Vila-real.
L’alcalde, José Benlloch, ha recordat que «la recuperació de la platja del Millars, després d’anys d’abandonament de la nostra joia natural més preuada, va ser una de les actuacions impulsades dins del primer Pla de Recuperació del Paratge l’any 2011, retornant a la ciutadania un espai que hui forma part de la identitat col·lectiva de Vila-real».
Fruit de "molts anys de treball conjunt"
Benlloch també ha destacat que «aquest projecte és fruit de molts anys de treball conjunt entre administracions, de planificació, de recerca de finançament i de compromís amb la recuperació del Millars. L’obtenció de fons europeus va permetre donar l’impuls definitiu a unes actuacions que hui són una realitat i que tindran beneficis ambientals duradors».
L’alcalde ha admés que les obres poden ocasionar molèsties temporals en una zona tan freqüentada com el Termet, però ha remarcat que «tenim la responsabilitat d’actuar quan les condicions tècniques i ambientals són les més adequades per a continuar avançant en la recuperació del riu i la protecció del nostre patrimoni natural».
Finalment, Benlloch ha subratllat que «es tracta d’una important inversió de la Generalitat, finançada a través de fons europeus, que permet continuar recuperant el nostre riu i millorant la biodiversitat sense cost per a les arques municipals. És un exemple de col·laboració entre administracions per a conservar un dels majors tresors ambientals de la nostra ciutat».
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