Agustín Cerdá Ferrer serà el mantenidor de les festes de Benicarló 2026
El pregó inaugural tindrà lloc el 22 d’agost i reconeixerà la trajectòria professional, social i cultural d’un dels referents del cooperativisme benicarlando
L’Ajuntament de Benicarló ha nomenat Agustín Cerdá Ferrer mantenidor de les festes patronals 2026. Cerdá serà l’encarregat de pronunciar el pregó inaugural, que tindrà lloc el pròxim 22 d’agost i que marcarà l’inici oficial de les celebracions patronals.
Nascut a Benicarló l’any 1953, Agustín Cerdá representa una trajectòria vital estretament lligada al desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat. Fill d’una família agricultora profundament arrelada al municipi, va cursar els primers estudis al col·legi de la Consolació i posteriorment va completar el batxillerat al Col·legi La Salle.
La seua vinculació amb el món cooperatiu va començar ben prompte. L’any 1970 es va incorporar a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló com a administratiu, iniciant una carrera professional marcada per l’esforç, la responsabilitat i l’aprenentatge constant. Sis anys després, amb només 23 anys, es convertia en membre fundador i director general de Caixa Benicarló, entitat nascuda de la històrica secció de crèdit de la Cooperativa.
Al capdavant de Caixa Benicarló durant quaranta anys, fins a la seua jubilació l’any 2016, va liderar la transformació de l’entitat en una institució financera de referència per a famílies, autònoms i petites i mitjanes empreses de la comarca. També va impulsar la seua expansió cap a municipis veïns com Peníscola i Càlig, consolidant un model de proximitat basat en els valors de la cooperació i el compromís amb el territori.
Més de quaranta-cinc anys de dedicació al cooperativisme
La seua trajectòria professional suma més de quaranta-cinc anys de dedicació al cooperativisme i al servei de la comunitat. Autodidacta per vocació, sempre ha defensat la importància de les persones, del treball compartit i de la col·laboració com a motors de progrés col·lectiu.
Més enllà de l’àmbit laboral, Agustín Cerdá ha mantingut una intensa implicació en la vida social i cultural de Benicarló. Tant des de la direcció de Caixa Benicarló, que durant dècades va donar suport a nombroses iniciatives culturals, artístiques i esportives, com des de la seua participació personal en diferents entitats i projectes de la ciutat, ha contribuït activament al desenvolupament del teixit associatiu benicarlando.
Entre altres iniciatives, és autor del llibre ‘Paraules de Festa Major a Benicarló’, publicat recentment per Onada Edicions, una obra que posa de manifest la seua estima per les tradicions i la identitat local. També ha format part de la Fundació Caixa Benicarló i de la Fundació Compte Fibla, ha exercit com a secretari de l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola i ha col·laborat en nombroses iniciatives cíviques, socials i parroquials.
La seua dedicació va ser reconeguda l’any 2011 amb una distinció com a persona destacada en l'àmbit social de Benicarló.
Casat amb María Masip Moros, és pare d’Agustín i Noelia i avi de Pau, Marc, Carmen, Reyes i Blanca. Sempre ha expressat amb orgull la seua pertinença a Benicarló i la seua gratitud envers la família, a la qual considera el principal llegat de la seua vida.
Amb aquest nomenament, Benicarló reconeix la figura d’una persona que ha contribuït de manera decisiva al progrés de la ciutat des de diferents àmbits i que ha mantingut sempre un ferm compromís amb els valors de l’esforç, la solidaritat i l’estima pel poble.
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