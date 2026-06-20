Betxí destina més recursos a la reparació dels camins del terme municipal
L'Ajuntament vol arribar a més zones del terme municipal
L’Ajuntament de Betxí treballa actualment en la reparació i el manteniment de diversos camins rurals del municipi. Unes actuacions per a les quals el consistori ha decidit incrementar la partida pressupostària prevista amb l’objectiu d’arribar a més zones del terme.
L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha destacat que “els camins rurals són fonamentals per al nostre municipi i especialment per als llauradors que els utilitzen diàriament”. En aquest sentit, ha assenyalat que “hem decidit reforçar la inversió prevista perquè hem detectat més necessitats i volem continuar millorant l’estat dels camins en diferents punts del terme”.
Aquestes actuacions, que es duen a terme de manera periòdica al llarg de l’any, permetran actuar en més punts dels inicialment previstos i continuar millorant una infraestructura essencial per a l’activitat agrícola i la mobilitat al terme municipal.
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