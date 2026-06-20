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El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Benicarló trasllada les seues propostes de millora

Els integrants del CMIA van exposar a la corporació municipal les seues inquietuds i demandes en el plenari del passat 5 de juny

El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Benicarló.

El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Benicarló. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Benicarló

L’últim plenari del Consell Municipal d’Infància i Adolescència, celebrat el passat 5 de juny, va servir per posar damunt la taula les inquietuds, demandes i propostes dels representants infantils i adolescents, que van mantindre una trobada amb els representants polítics de Benicarló.

Durant la sessió, els membres del Consell van traslladar diverses propostes i preocupacions a l’equip de govern i a la resta de la corporació municipal. Entre les qüestions plantejades destaquen la pavimentació d’alguns carrers, la millora de l’accessibilitat en espais públics, la situació de l’IES Ramón Cid i la vaga educativa actual, així com la instal·lació de punts de càrrega per a dispositius mòbils.

També es va proposar la millora de la il·luminació del camí d’accés a l’IES Ramón Cid, l’ampliació de la línia d’autobús, la millora dels espais de les entitats, la instal·lació de papereres compostadores i l’organització de més activitats destinades al públic infantil i adolescent.

El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Benicarló.

El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Benicarló. / Mediterráneo

Aquest òrgan de participació es va constituir l’any 2019 i, des d’aleshores, més de 30 xiquets, xiquetes i adolescents han format part del Consell, amb l’objectiu de fer efectiu el dret a la participació i garantir que la veu de la infància i l’adolescència siga escoltada i tinguda en compte en les decisions que els afecten directament.

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Des del Consell es recorda que els seus membres representen els diferents centres educatius del municipi, i que qualsevol alumne o alumna pot fer arribar les seues peticions i inquietuds a través dels seus representants.

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