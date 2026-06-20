Més de 500 famílies es beneficien de l'escolarització gratuïta 0-3 anys a Vila-real
El portaveu del PP, Adrián Casabó, recorda que aquesta mesura suposa un estalvi d'entre 3.500 i 4.000 euros per fill
El Partit Popular de Vila-real ha celebrat que més de 500 famílies de la ciutat s'hagen beneficiat durant el curs 2025-2026 de la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys impulsada per la Generalitat Valenciana, una mesura que ha suposat una inversió superior a 1,7 milions d'euros a la ciutat.
El portaveu del PP local, Adrián Casabó, ha assenyalat que “aquesta mesura representa un compromís complit per part del govern del Partit Popular i constitueix una ajuda directa per a afavorir la conciliació familiar i laboral de les famílies de Vila-real”.
Casabó ha destacat que més de 500 xiquets han estat matriculats aquest curs en alguna de les aules d'educació infantil de 0 a 3 anys existents a la ciutat. “La ferma aposta del Consell per una educació gratuïta i universal suposa un abans i un després per a moltes famílies, que ara poden triar lliurement el centre educatiu en el qual volen que els seus fills cresquen sense assumir cap cost”, ha afirmat. El líder popular ha assegurat que aquesta iniciativa ha permés a les famílies de Vila-real estalviar entre 3.500 i 4.000 euros per fill durant el curs escolar que ara acaba.
“A diferència de les polítiques de l'anterior Govern del Botànic, l'educació infantil gratuïta ha passat a ser un dret universal i no una ajuda limitada que només beneficiava a uns pocs”, ha apuntat. “Enfront d'un govern de Benlloch que incrementa la pressió fiscal a les famílies, tenim un govern autonòmic del PP que baixa impostos i aposta per una educació gratuïta des dels primers mesos de vida”, ha conclòs Casabó.
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