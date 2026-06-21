Íntims al Castell tanca la seua tercera edició amb més de 3.000 assistents i una memorable actuació d’Estrella Morente
L'Ajuntament d'Onda impulsa una iniciativa que combina concerts de primer nivell amb un entorn patrimonial únic, atraient visitants
La tercera edició d'Íntims al Castell ha baixat el teló amb un balanç excel·lent després de reunir més de 3.000 assistents en les tres cites programades enguany. El cicle, impulsat per l'Ajuntament d'Onda, ha reafirmat el seu posicionament com una de les propostes culturals més destacades de l'estiu a la província de Castelló, combinant música en directe, patrimoni i experiències singulars en un entorn privilegiat.
L'encarregada de posar el fermall d'or a aquesta edició ha sigut la cantaora granadina Estrella Morente, que va captivar el públic amb una actuació carregada d'emoció, sensibilitat i força interpretativa en el marc incomparable del Castell de les 300 Torres.
Estrella Morente emociona el públic d'Onda
Considerada una de les grans referents del flamenc contemporani, Estrella Morente va protagonitzar una vetlada que va tornar a evidenciar l'essència d'Íntims al Castell: oferir concerts de primer nivell en un espai patrimonial únic.
La nit va comptar, a més, amb la participació especial del músic ondenc Lluís Castañ, que va rebre el reconeixement i l'estima dels assistents en una actuació molt especial davant el públic de la seua ciutat.
Un referent cultural consolidat
El regidor de Festes i Tradicions d'Onda, Sergio Puig, ha valorat molt positivament la resposta del públic i l'evolució del projecte. En aquest sentit, ha destacat que «Íntims al Castell s'ha convertit en una proposta cultural de referència que permet gaudir d'artistes de primer nivell en un entorn únic».
Així mateix, ha afegit que «la resposta del públic demostra que existeix una gran demanda d'iniciatives que unixen cultura, patrimoni i experiències de qualitat, al mateix temps que contribueixen a projectar Onda com a destinació cultural».
Valeria Castro, Revólver i Estrella Morente, protagonistes de 2026
L'edició de 2026 es va iniciar el passat 6 de juny amb l'actuació de la cantautora Valeria Castro. Una setmana després va ser el torn de Revólver, la mítica banda valenciana liderada per Carlos Goñi, abans de culminar amb el concert d'Estrella Morente.
Les tres propostes han convertit novament el Castell de les 300 Torres en un escenari privilegiat per a la música en directe, reforçant una fórmula que aposta per la proximitat entre artistes i públic, l'exclusivitat de l'espai i una programació de gran qualitat.
Música i patrimoni com a senya d'identitat
Des de la seua creació, Íntims al Castell ha apostat per oferir experiències culturals diferenciades aprofitant el valor històric i patrimonial del castell ondenc. El format, caracteritzat per concerts de dimensions més íntimes i una cuidada selecció artística, ha anat guanyant pes dins de l'agenda cultural de la Comunitat Valenciana.
L'excel·lent acollida registrada en aquesta tercera edició reforça la consolidació del cicle i confirma la capacitat d'Onda per albergar esdeveniments culturals que atrauen visitants, dinamitzen l'activitat local i acosten la cultura tant als veïns com als visitants.
Amb el tancament del concert d'Estrella Morente, la ciutat acomiada una nova edició d'Íntims al Castell, una cita que continua situant Onda en el mapa cultural i musical de la Comunitat Valenciana.
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