Marina Martínez Segarra serà la regina de la Sagrada Família de la Vall
La jove va viure el primer acte com a futura regina acompanyada per la seua cort d'honor
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La Vall d'Uixó
Com ja és tradició, la comissió de les festes patronals de la Sagrada Família i el Santíssim Crist de la Vall d’Uixó va organitzar un acte especial en l’ermita dels patrons per tal de presentar en societat a les joves i les xiquetes que seran les seues representants l’any 2026. Envoltada de familiars, amics i gent de la festa, Marina Martínez Segarra va viure el primer acte com a futura regina, acompanyada en la cort d’honor per Sara García Hernández, Ainara Molés Torres, Andrea García Hernández i Lorena Cerezuela Royo.
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