La Diputació de Castelló omplirà l’estiu de cultura amb més de 450 activitats per tota la província
S'oferiran activitats de gran format i adaptades a localitats xicotetes per a garantir l'accés a la cultura de tota la ciutadania
La Diputació de Castelló ha preparat una àmplia programació cultural per als mesos d’estiu amb més de 450 activitats repartides per tota la província. La iniciativa arribarà als 135 municipis castellonencs entre juliol i setembre, amb propostes dirigides a tots els públics i pensades per a dinamitzar els pobles durant el període estival.
Teatre, música, dansa, circ, cinema d’estiu, tallers i activitats infantils formen part d’una agenda que busca acostar la cultura a cada racó del territori. L’objectiu de la institució provincial és convertir Castelló en un referent cultural durant l’estiu i reforçar l’atractiu dels municipis tant per als veïns com per als visitants.
«Volem que l’estiu es visca a Castelló i que la nostra terra continue sent un territori referent per la qualitat i diversitat de la seua programació cultural», ha destacat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
Una programació cultural per a tots els municipis
La presidenta provincial ha posat en valor que esta programació especial pretén «transformar la província en un gran escenari a l’aire lliure» i estendre la cultura a tots els pobles. Segons Barrachina, la Diputació aposta per una oferta «diversa, pensada per a tots els públics i capaç de dinamitzar els nostres municipis».
La programació cultural de la Diputació de Castelló inclou activitats de gran format i també propostes adaptades als municipis més menuts. D’esta manera, la institució busca garantir que la cultura arribe a tota la ciutadania, amb independència del lloc on visca.
«El nostre objectiu és oferir oportunitats i activitats de qualitat, i amb esta programació aconseguim dinamitzar l’activitat dels pobles, fent-los més atractius per als veïns i per als visitants que durant l’estiu gaudixen de Castelló», ha assenyalat Barrachina.
Música, arts escèniques i activitats familiars
Entre les principals propostes culturals destaquen els espectacles impulsats a través de Diputació a Escena, un programa de foment de les arts escèniques que permet acostar als municipis representacions de teatre, dansa, circ, música i narrativa.
A esta oferta se sumen activitats musicals com les Trobades de Bandes, el Festival de Música Antiga i Barroca, els concerts al Castell de Peníscola, la música coral i el Dolç Festival. Totes estes cites reforcen el paper de la província com a espai cultural viu durant els mesos d’estiu.
La programació també reserva un espai destacat per al públic infantil i familiar. En este àmbit s’inclouen tancaments infantils, parcs infantils i cinema d’estiu, especialment orientat als municipis amb menys població.
Cultura també per als pobles més menuts
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha remarcat la importància que els xiquets i xiquetes de tota la província tinguen accés a activitats d’oci i cultura durant les vacances. «Des de la Diputació de Castelló volem garantir que tots els xiquets i xiquetes, visquen on visquen, puguen gaudir d’activitats enriquidores durant l’estiu», ha afirmat.
El cinema d’estiu estarà dirigit especialment a municipis amb menys de 300 habitants, mentre que els parcs infantils arribaran a poblacions de menys de 5.000 habitants. Amb estes accions, la Diputació reforça la seua aposta per la igualtat d’oportunitats culturals en tot el territori.
Clausell ha destacat que una agenda cultural amb grans i xicotets esdeveniments fa de Castelló «un lloc més atractiu en el qual gaudir de les vacacions» i, al mateix temps, ofereix als castellonencs una programació variada i pròxima.
Castelló, cultura i estiu
La Diputació de Castelló defensa que la cultura és una ferramenta clau per al desenvolupament, la cohesió social i la dinamització dels municipis. Per això, el Govern Provincial manté el seu compromís d’impulsar iniciatives que ompliguen de vida els carrers i places de la província durant tot l’any.
Amb més de 450 activitats culturals previstes per a este estiu, Castelló reforça la seua identitat com a territori de cultura, tradició, música i arts escèniques. Una programació pensada per a viure els pobles, descobrir nous espais i gaudir de l’estiu a través de la cultura.
«Convidem els nostres veïns i visitants a descobrir i gaudir de la província a través de la cultura, i a omplir de vida els municipis durant els pròxims mesos. Viu l’estiu amb la Diputació», ha conclòs Marta Barrachina.
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