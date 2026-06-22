Mig segle tractant de millorar el món des del Grup Scout Espadà: 55 anys de compromís cívic
L’agrupació es va fundar l’any 1971 vinculada a la parròquia de l’Àngel i, des d’aleshores, ha aconseguit mantindre els fonaments del Moviment Scout Catòlic, aconseguint un compromís social generació rere generació que permaneix intacte
Què significa prometre fer sempre alguna cosa? Si s’atén estrictament el significat etimològic de les paraules, el Diccionari Normatiu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua diu que prometre és adquirir «un compromís per a realitzar un acte o contraure una obligació»; mentre que sempre és un adverbi que vol significar «en tot temps, en tot el temps passat o futur». Aleshores, una promesa que es fa per sempre arriba a ser un vincle ambiciós, especialment en els temps que corren, on tot dura poc, és efímer i passatger.
Quan una persona decideix fer la promesa scout dins del Moviment Scout Catòlic, adquireix el compromís personal d’estar sempre a punt, tant per ajudar als altres com per fer front als reptes amb determinació i bona actitud, i tractar de deixar el món millor que l’ha trobat. Al Grup Scout Espadà de la Vall d’Uixó fa més de mig segle que mantenen eixos principis i transmetent-los a les noves generacions d’escoltes.
Complir anys sempre és motiu de celebració. Quan el que se sumen són dècades de defensa d’uns objectius que semblen contravindre tendències imperatives a les societats modernes actuals com l’individualisme, el negacionisme o la falta d’empatia envers els altres, la celebració esdevé un símbol del què pot arribar a ser possible amb convicció personal i transmissió de valors.
Els fundadors del Grup Scout Espadà encetaren este projecte col·lectiu vinculat a la parròquia de l’Àngel l’any 1971. Enguany, per tant, commemoren els cinquanta-cinc anys d’història i, després de no poder viure el seu mig segle de vida com els haguera agradat, a conseqüència de la pandèmia, cinc anys després han mobilitzat a totes les persones que al llarg de tot este temps han format part de l’agrupació d’una manera o una altra, per a celebrar junts haver sigut capaços de seguir endavant.
55 anys de compromís cívic
Els actes de l’aniversari començaren al mes d’abril de la millor manera possible, quan en el marc de les festes patronals se’ls va concedir el premi Sant Vicent Ciutat de la Vall d’Uixó al Compromís Cívic. Aleshores, des del G.S. Espadà destacaren que es tractava d’un reconeixement a «la tasca educativa, el servei i el compromís amb el nostre poble que fem des de l’escoltisme», alhora que incidien en el fet que era un guardó extensiu «a totes les persones que han format part del grup al llarg dels anys» i manifestaven la seua intenció de «seguir treballant per educar en valors, estimar la natura i construir una societat millor».
Al mes de maig, organitzaren una taula redona amb la participació d’alguns dels fundadors, en la qual, entre altres moments, destacaren la lectura de la primera acta del grup o el record de l’himne que compongueren amb motiu del vint-i-cinc aniversari, malgrat que les anècdotes i vivències compartides foren el que més interés i nostàlgia despertaren.
La família escolta
Ahir, la trobada va ser molt més lúdica, amb un dinar de famílies al qual es va convocar a totes les persones que han format part del grup des de la seua fundació. Una missa d’acció de gràcies en l’església de l’Àngel, una paella cuinada pel conegut xef valler Correa, un concurs de dolços i l’actuació del grup local Els Batis, a més de jocs infantils, completaren una jornada de germanor on hi hagué molts retrobaments i el sentiment comú d’haver aconseguit una gran fita entre totes i tots.
El temps passa i amb ell les persones. No són pocs els projectes que es queden pel camí, per circumstàncies molt diverses, raó per la qual, quan una iniciativa com esta perdura significa que la seua llavor es va sembrar en sòl fèrtil i no li ha faltat qui abone perquè no deixe de donar fruit. Eixe va ser el sentiment compartit ahir, el d’haver contribuït a fer de la Vall un lloc almenys un poc millor.
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