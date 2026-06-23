Música de corda, cultura local i himnes valencians en una nit especial a la Vall d’Uixó
La Plaça del Parc acollirà el concert 'Vora riu' el 27 de juny, una trobada musical a l’aire lliure que unirà instruments de corda, rock-ska i cançons emblemàtiques de la música valenciana
La Vall d’Uixó estrena aquest mes de juny una nova proposta cultural amb vocació de permanència: el I Cicle de Música de Corda de la Vall d’Uixó, una iniciativa impulsada per l’Orquestra Vivaldi amb l’objectiu d’acostar al públic la música d’instruments de corda des d’una mirada pròxima, festiva i contemporània.
La primera cita del cicle tindrà lloc el dissabte 27 de juny, a les 22.00 hores, a la Plaça del Parc de la Vall d’Uixó, amb el concert Vora riu, una actuació en acústic i a l’aire lliure que reunirà sobre l’escenari l’Orquestra Vivaldi i el grup local Bricks The Yet, una de les formacions emergents del panorama musical valencià actual.
Un diàleg entre la corda clàssica i l’energia del rock-ska valencià
El concert inaugural proposa un repertori únic, construït a partir de temes propis de Bricks The Yet i grans himnes de la música valenciana. La banda, nascuda a la Vall d’Uixó l’any 2019, destaca pel seu compromís social, per la defensa de la llengua valenciana i per una sonoritat festiva que combina rock, ska i energia escènica.
Bricks The Yet arriba a aquesta cita després d’haver presentat el seu nou single, Bolsos i collars, publicat durant el mes de maig. El grup està format per Sergio García a la veu, Josep Gregori al baix, Albert Martín-Lorente al trombó i Francesc Cubells a la bateria, el violí i la trompeta. L’equip es completa amb Vicent Cubells, guitarra i tècnic de so, i Joan Masià, guitarra solista i fotògraf.
Per la seua banda, l’Orquestra Vivaldi és una formació de cambra d’instruments de corda amb més de 30 anys de trajectòria dins del panorama musical de la Vall d’Uixó. Sota la direcció de Teresa Peñarroja Torres, l’orquestra s’ha consolidat com un referent cultural del municipi i ara fa un pas més amb la creació d’aquest nou cicle musical.
Arranjaments propis i himnes com 'Tio Canya', 'L’Estaca' i 'Boig per tu'
Un dels principals atractius del concert Vora riu serà la fusió entre els arranjaments de corda i la força popular de les cançons escollides. Els temes originals de Bricks The Yet han sigut adaptats per Francesc Cubells, Albert Martín-Lorente i Vicent Cubells, mentre que Mercè Font ha realitzat els arranjaments de peces emblemàtiques com Tio Canya, L’Estaca i Boig per tu, perquè puguen ser interpretades per l’Orquestra Vivaldi.
El resultat serà una proposta sonora pensada per a tots els públics, amb un caràcter accessible, lúdic i de proximitat. La música de corda eixirà del seu format més tradicional per a trobar-se amb el llenguatge de la música popular valenciana i amb l’energia d’un grup local que connecta amb les noves generacions.
Una aposta per la cultura local i pels espais públics de la Vall d’Uixó
El I Cicle de Música de Corda de la Vall d’Uixó naix amb el suport de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó i d’entitats locals com Caixa La Vall, amb la voluntat de dinamitzar els espais públics del municipi a través de propostes culturals de producció local.
Segons explica la presidenta de l’Orquestra Vivaldi, «aquest cicle naix amb ganes de quedar-se; volem que la música de corda no siga res llunyà, sinó una experiència emocionant, lúdica, festiva, constructiva i de proximitat amb tot el públic perquè puga gaudir-ne».
Aquesta primera edició del cicle tindrà una segona i última cita durant el pròxim Nadal amb El Violí Saltarí, un concert didàctic, familiar i centrat en el jove talent local de la Vall d’Uixó. Amb aquesta programació, el municipi incorpora una nova marca cultural al seu calendari anual i reforça el paper de la música com a eina de trobada, identitat i participació ciutadana.
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