Les 45 inversions prioritàries que Vila-real reclama a la Generalitat per als pressupostos de 2026
El ple aprova una moció conjunta per a demanar al Consell actuacions en sanitat, educació, serveis socials, mobilitat, cultura, infraestructures i agricultura
El ple de Vila-real ha aprovat aquest dijous una moció conjunta per a reclamar a la Generalitat Valenciana la inclusió de 45 reivindicacions municipals en els pressupostos autonòmics de 2026. La iniciativa ha eixit avant amb el suport de tots els grups polítics i regidors de la corporació, amb l’única abstenció de la regidora no adscrita Dora Saura.
El document recull inversions considerades estratègiques per al futur de la ciutat en matèries com serveis socials, sanitat, educació, esport, mobilitat, cultura, infraestructures urbanes i agricultura. L’objectiu és que el Consell incorpore aquestes actuacions als comptes autonòmics i habilite les dotacions necessàries per a donar resposta a demandes que, en alguns casos, Vila-real arrossega des de fa anys.
Entre les peticions més destacades figuren la construcció d’una nova residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional, la creació d’un centre de referència en salut mental, el futur Centre de Salut Vila-real IV, el quart institut, la seu comarcal de l’Escola Oficial d’Idiomes, la finalització dels projectes pendents del programa Edificant o noves ajudes per a infraestructures esportives i culturals.
La declaració també inclou reivindicacions vinculades a la mobilitat i les connexions viàries, com el desdoblament de carreteres, l’impuls de la línia 2 del Tram fins a Vila-real, el Bulevard de la Plana o el projecte Vila-real Connexió Millars segle XXI. A més, el consistori reclama suport per a la reindustrialització, la millora de col·lectors pluvials, la supressió de la depuradora Vora Riu i el futur del sector agrari.
Les 45 reivindicacions de Vila-real
Serveis socials
- Nova residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional.
- Punt de trobada familiar.
- Centre de dia per a persones amb dany cerebral adquirit.
- Ampliació de mòduls per a l’alumnat major de 18 anys del CEE La Panderola.
- Finalització de la residència d’AFA Molí la Vila.
- Nova residència i centre de dia per a persones majors dependents.
- Continuïtat del finançament del contracte-programa de Serveis Socials, sense cap pèrdua econòmica.
Infraestructures sanitàries
- Creació del centre de referència de salut mental.
- Construcció del Centre de Salut Vila-real IV, a Torrehermosa.
- Implantació d’una base del Servei d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana, SESCV-SAMU, al municipi.
Hospital de la Plana
- Ampliació de l’edifici de consultes externes.
- Servei d’hemodiàlisi.
- Construcció de la casa de naixements per a ampliar el servei de maternitat.
- Ampliació de les zones d’aparcament.
Infraestructures educatives i esportives
- Construcció a Vila-real de la seu comarcal de l’Escola Oficial d’Idiomes.
- Construcció d’un edifici propi per a l’Escola d’Adults, convertida de facto en seu comarcal.
- Construcció del quart IES en la zona nord-oest.
- Projecte i construcció del Centre Integrat de Formació Professional d’Edificació i Obra Civil.
- Construcció del nou col·legi Escultor Ortells.
- Finalització del menjador i ampliació d’una aula al CEIP Botànic Calduch, dins del programa Edificant.
- Ampliació i construcció d’un edifici educatiu, reforma de lavabos i espai exterior al CEE La Panderola, també dins d’Edificant.
- Continuïtat de la col·laboració en el manteniment del Centre de Tecnificació Esportiva.
- Ajuda econòmica per a la construcció de la nova pista d’atletisme i velòdrom.
- Adequació climàtica dels centres educatius públics i concertats de la ciutat.
- Implementació comarcal del Grau de Formació Professional Mitjà i Superior en Emergències i Protecció Civil.
Transports i mobilitat
- Ajudes per a acabar les obres i posar en funcionament el pàrquing de l’avinguda Pius XII.
- Ajudes per a la construcció del projecte Vila-real Connexió Millars segle XXI.
- Construcció d’un vial ràpid Vila-real-Onda per a facilitar l’accés a l’AP-7.
- Desdoblament i millora de la CV-185, carretera de Borriana.
- Desdoblament de la CV-20, carretera d’Onda, des de l’autopista fins a la ronda sud-oest.
- Finançament per a l’estudi i impuls d’aparcaments dissuasius per a camions i turismes.
- Pagament de les expropiacions de la ronda sud-oest.
- Execució del Bulevard de la Plana i impuls d’una connexió interurbana moderna i eficient entre Castelló i Vila-real.
- Impuls de la línia 2 del Tram des de Castelló fins a Vila-real.
Àmbit cultural
- Ajuda econòmica per a continuar amb noves fases de rehabilitació del Gran Casino i el Teatre Tagoba.
- Ajuda econòmica per a continuar amb noves fases de rehabilitació de la Capella del Crist de l’Hospital, dins del projecte de centre cultural d’aquest edifici.
- Ampliació de les ajudes al Conservatori Mestre Goterris.
- Conveni singular per al Festival Internacional de Teatre de Carrer, FitCarrer, el més antic d’aquestes característiques a l’Estat.
- Conveni singular per a la Fira Destaca, vinculada a la innovació.
- Conveni singular per a la Setmana Santa de Vila-real, festa d’Interès Turístic Autonòmic.
Infraestructures urbanes
- Continuïtat del projecte de supressió de la depuradora Vora Riu.
- Construcció de nous col·lectors pluvials a les avingudes Europa, França, Tàrrega i Pius XII.
- Continuïtat del finançament de l’IVACE per a desenvolupar el Pla de reindustrialització de l’àrea d’influència de la indústria ceràmica.
Agricultura
- Finançament d’ajudes per al Pla d’impuls i reconversió del sector agrari.
- Finançament d’ajudes per a l’impuls del Centre de Recerques Agràries com a centre de referència, amb la transformació del Centre de Capacitació Agrària en institut d’investigacions agràries.
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