Paumm excava el so de la memòria a la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló
La Fundació Caixa Castelló acomiada la temporada cultural el 4 de juliol amb el concert electroacústic 'Estrats de memòria'
La Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló tancarà la temporada el dissabte 4 de juliol amb una proposta que convida a escoltar allò que sovint queda soterrat. Paumm, el projecte artístic de Pau Monfort, presentarà Estrats de memòria, un concert electroacústic que parteix del paisatge com si fora un arxiu viu: un espai fet de sediments, absències, veus interrompudes i sons que encara ressonen davall la superfície.
La cita serà a les 19.30 hores a la Sala Sant Miquel, situada al Carrer d’Enmig, 17, de Castelló. L’entrada serà lliure, amb reserva prèvia gratuïta a través de l’enllaç habilitat per l’organització.
Un concert per a escoltar el que la terra conserva
Estrats de memòria naix d’uns fets vinculats a la recuperació de la memòria democràtica a la comarca d’Els Ports. Durant l’estiu de 2025, l’equip d’ArqueoAntro va iniciar unes excavacions arqueològiques en un mas pròxim a Vilafranca amb l’objectiu de localitzar les restes d’un combatent afusellat durant la Guerra Civil. Aquell treball de recerca, marcat per la precisió científica però també per una intensa càrrega humana, es converteix ara en matèria sonora.
Durant les excavacions es van realitzar enregistraments de camp que constitueixen el punt de partida de la peça. Eixos sons —la terra remoguda, les eines, els silencis, la respiració del paisatge, els gestos mínims del treball arqueològic— es processen i es despleguen en directe per a construir una dramatúrgia d’escolta. No es tracta només de documentar un lloc, sinó d’activar-lo com a memòria sensible.
La peça incorpora una imatge especialment poderosa: la presència d’una xiqueta que registra els sons de l’excavació. Eixe gest obri una connexió temporal amb una altra possible infància, la d’una dona que va viure en aquell mas i que, sent xiqueta, hauria presenciat com son pare donava sepultura clandestina al cos d’un afusellat. En aquest creuament de temps, el passat deixa de ser una línia tancada i apareix com una capa que continua filtrant-se en el present.
Paisatge, arxiu i amnèsia
El concert proposa una aproximació al paisatge com un territori estratificat de memòria i amnèsia. Cada capa sonora funciona com una excavació: allò que s’escolta és també allò que falta, allò que s’ha perdut, allò que ha sigut silenciat o només ha pogut sobreviure en forma de relat oral, rumor familiar o rastre material.
Mitjançant enregistraments de camp i processos electroacústics, Paumm converteix el territori en un arxiu porós. El so no actua ací com a il·lustració, sinó com a eina de pensament. Escoltar és una manera d’excavar. I excavar és, també, una manera de preguntar-se què fem amb les memòries que encara no han trobat un lloc visible dins del relat col·lectiu.
En Estrats de memòria, passat i present conviuen sense jerarquia. El so de l’excavació, la infància evocada, el cos absent, la terra oberta i el silenci del mas formen una mateixa constel·lació acústica. La peça situa l’oient davant d’un paisatge que no és decorat, sinó testimoni: una superfície aparentment quieta on continuen acumulant-se temps, ferides i formes de resistència.
Paumm: patrimoni sonor valencià en clau contemporània
Al capdavant de Paumm hi ha Pau Monfort Monfort, creador sonor vinculat a Vilafranca i Castelló de la Plana. La seua pràctica artística se centra en l’exploració del patrimoni sonor valencià, les tradicions populars i les formes de transmissió cultural des d’una mirada contemporània, crítica i experimental.
El seu treball es mou entre la música ambient, l’electroacústica, el registre de camp i la reinterpretació de materials procedents de la cultura popular. Marxes, pasdobles, cercaviles, rituals festius o memòries orals es transformen en textures sonores que obrin noves maneres d’escoltar el territori. En lloc de conservar la tradició com una peça fixa de museu, Paumm la reactiva com un camp de tensions, preguntes i possibilitats.
Aquesta línia de treball ja s’ha fet visible en projectes com Descartades, una intervenció sonora experimental que parteix de les festes tradicionals de les comarques de Castelló per explorar la distribució dels rols socials i rituals dins de la tradició popular. També destaca En emergència, instal·lació sonora realitzada amb Cop d’Art i presentada en el marc d’Ultrasons de l’Alcora, on música experimental, folklore popular i artesania ceràmica dialoguen amb el context local.
La participació de Paumm a Eufònic 2024 va reforçar aquesta trajectòria vinculada al patrimoni musical valencià, amb una proposta que revisava sons festius tradicionals des de les eines de la creació contemporània. En tots aquests treballs apareix una mateixa pregunta de fons: com pot sonar hui una memòria col·lectiva que no és homogènia, que conté esquerdes, exclusions i relats que han quedat als marges?
Fi de temporada amb una escolta profunda
Amb Estrats de memòria, la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló acomiada la temporada amb una proposta que connecta creació sonora, memòria democràtica i territori. El concert s’inscriu en una manera d’entendre la cultura com a espai de mediació entre el present i els rastres que l’han fet possible.
La cita planteja una experiència d’escolta atenta, quasi arqueològica, en què el públic és convidat a travessar capes de so, d’història i d’emoció. En un moment en què la memòria continua sent un camp de disputa, Paumm proposa una via poètica i sensorial per acostar-se a allò que roman soterrat.
Estrats de memòria no sols pregunta què recorda un territori. També pregunta com sona l’oblit, quina forma acústica tenen les absències i de quina manera una comunitat pot tornar a escoltar les veus que el temps, la por o la violència van deixar davall terra.
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