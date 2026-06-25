Un poble de 180 habitants dona una lliçó d’igualtat: impulsa una Escola d’Estiu Coeducativa
El municipi és un dels dos únics de la província de Castelló seleccionats en una convocatòria estatal destinada a impulsar projectes d'igualtat en la infància i la joventut
L’Ajuntament d’Ares del Maestrat ha aconseguit una de les ajudes concedides per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en col·laboració amb l’Institut de les Dones, per a posar en marxa una Escola d’Estiu Coeducativa durant l’estiu de 2026.
La convocatòria, d’àmbit estatal, té com a objectiu impulsar iniciatives que fomenten la igualtat entre xiquetes i xiquets des de la infància. En el cas d’Ares del Maestrat, el projecte ha rebut una subvenció de 5.850 euros i situa el municipi com un dels dos únics ajuntaments de la província de Castelló beneficiaris d’esta línia d’ajudes destinada a municipis de menys de 5.001 habitants.
Un reconeixement al món rural
Este suport representa un important aval al treball que desenvolupa l’Ajuntament per a oferir serveis de qualitat en el medi rural i continuar impulsant polítiques municipals vinculades a la igualtat, la conciliació familiar i l’atenció a la infància.
Amb poc més de 180 habitants, Ares del Maestrat és un dels municipis més menuts de la província de Castelló i afronta, com bona part de l’interior castellonenc, el repte del despoblament i l’envelliment de la població. En este context, mantindre recursos dirigits a les famílies i als xiquets i xiquetes és essencial per a afavorir la qualitat de vida, facilitar la conciliació i contribuir a fixar població al territori.
Durant els mesos d’estiu, a més, la població infantil augmenta notablement amb l’arribada de famílies vinculades al municipi. Per això, l’Escola d’Estiu es convertix en un recurs especialment valuós, tant des del punt de vista educatiu com social.
Molt més que activitats d’estiu
La iniciativa anirà molt més enllà d’una programació lúdica. El projecte incorpora la coeducació com a eix transversal i promourà la igualtat d’oportunitats entre xiquetes i xiquets mitjançant jocs cooperatius, educació emocional, resolució dialogada de conflictes, corresponsabilitat, ús igualitari dels espais, llenguatge inclusiu i activitats orientades a eliminar estereotips de gènere des de les primeres etapes de la vida.
La programació es desenvoluparà entre el 22 de juny i el 14 d’agost, en horari de matí, amb una metodologia basada en el joc, la participació i l’acompanyament educatiu. El projecte inclourà desenes d’activitats dissenyades específicament per a fomentar la convivència, el respecte i la igualtat.
Per a l’Ajuntament d’Ares del Maestrat, l’obtenció d’esta subvenció representa un reconeixement a un projecte que aposta per oferir noves oportunitats educatives a la infància del municipi, adaptades a la realitat del medi rural.
A més, la concessió d’esta ajuda situa Ares del Maestrat entre el reduït grup de municipis espanyols seleccionats en esta convocatòria de la FEMP i posa en valor la capacitat dels pobles menuts per a impulsar iniciatives innovadores que milloren el benestar de les persones i contribuïsquen al futur del territori.
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