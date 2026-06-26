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Albocàsser denuncia la paralització del projecte de la estació de ITV

La paralització del projecte pel govern del PP amb el suport de Vox, posa en risc una infraestructura clau per a l'economia local i comarcal

Panoràmica d'Albocasser

Panoràmica d'Albocasser / Turisme Comunitat Valenciana

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Concha Marcos

L'alcaldessa d'Albocàsser, Isabel Albalat, ha denunciat públicament la paralització, per part del nou Consell Executiu de la Generalitat Valenciana (PP amb el suport de Vox), del projecte per a la construcció d'una estació d'ITV en el municipi.

Aquesta instal•lació estava projectada sobre un solar de 8.000 metres quadrats, un terreny que originalment estava destinat a la construcció d'un macro-quarter i que va ser recuperat per l'Ajuntament després de constatar que la infraestructura de seguretat no es duria a terme.

Isabel Albalat en l'Ermita de l'Esperança

Isabel Albalat, l'alcaldessa d'Albocàsser, en l'Ermita de l'Esperança / Mediterráneo

Segons ha explicat Albalat, els tècnics desplaçats al municipi en l'anterior legislatura havien validat l'emplaçament, qualificant-lo de "tècnicament perfecte" i destacant la situació estratègica d'Albocàsser. Aquesta ubicació era idònia per descongestionar les estacions d'ITV d'altres municipis com Vila-real, Castelló o Vinaròs, que actualment es troben saturades.

"Amb l'entrada del nou Consell, tot això s'ha parat. No sabem per què", ha declarat l'alcaldessa. Tot i les reiterades preguntes realitzades des del consistori, l'equip de govern municipal no ha rebut cap resposta ni justificació sobre les causes d'aquesta paralització.

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Per a Isabel Albalat, aquesta decisió suposa un "càstig" a Albocàsser i a les comarques de l'interior, privant-les d'una infraestructura estratègica essencial per dinamitzar l'economia local i comarcal. Davant la incertesa, Albalat ha anunciat que mantindrà la seva exigència perquè la Generalitat Valenciana aclarisca els motius d'aquest bloqueig i reconsidere la viabilitat d'un projecte crucial per al desenvolupament de la zona.

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