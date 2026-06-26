Vila-real crida als artistes locals per a crear el nou braçalet del Villarreal de la temporada 2026/27
La iniciativa del Villarreal CF busca promocionar la identitat cultural dels municipis de Castelló a través dels braçalets del capità
L'Ajuntament de Vila-real fa una crida als artistes i creadors locals perquè presenten les seues propostes per a participar en el Concurs de Disseny de Braçalets Endavant Província 2026/27, una iniciativa impulsada pel Villarreal CF amb l'objectiu de promocionar la identitat cultural, artística i patrimonial dels municipis de Castelló a través dels braçalets que lluirà el capità del primer equip durant la pròxima temporada.
La convocatòria està oberta exclusivament als ajuntaments de la província, que podran presentar una única candidatura avalada pel consistori i elaborada per un artista vinculat al municipi. Els dissenys hauran de representar algun element identificatiu de la localitat, com ara el patrimoni, les tradicions, les festes, la gastronomia, els paisatges o personatges destacats.
La regidora de Cultura, María Fajardo, ha destacat que aquesta iniciativa “és una oportunitat magnífica per a mostrar el talent creatiu que tenim a Vila-real i, al mateix temps, projectar la nostra identitat cultural davant de milers d'aficionats. Estem convençuts que els nostres artistes tenen molt a aportar i els animem a presentar propostes que reflectisquen l'essència de la nostra ciutat”.
Per la seua banda, el regidor de Relacions Institucionals, Diego Armando Vila Reina, ha assenyalat que “el projecte Endavant Província representa perfectament els valors de vinculació amb la província que impulsa el Villarreal CF. Des de l'Ajuntament volem que Vila-real estiga present en aquesta col•lecció i per això convidem els artistes locals a sumar-se a la iniciativa. Seria un orgull que el braçalet que represente la nostra ciutat fora creat per un talent vila-realenc”.
El termini de presentació de candidatures s’obri hui, 26 de juny de 2026, i finalitzarà el pròxim 12 de juliol de 2026. Posteriorment, l'Ajuntament de Vila-real seleccionarà la proposta que representarà el municipi en la convocatòria provincial. Entre les candidatures presentades pels diferents ajuntaments, el Villarreal CF triarà finalment 19 dissenys que formaran part de la col•lecció oficial de braçalets Endavant Província 2026/27. Els artistes seleccionats obtindran un reconeixement públic a través dels canals oficials del club i els municipis representats seran protagonistes de diverses accions de comunicació vinculades als partits en què es lluïsquen els braçalets.
Les persones interessades a participar hauran de presentar la seua proposta mitjançant una instància general, d'acord amb el model facilitat pel Servei d'Atenció i Tràmits de l'Ajuntament de Vila-real. Les sol•licituds es podran registrar tant en el Registre General com a través de la Seu Electrònica municipal fins al 12 de juliol de 2026, indicant expressament que la documentació es presenta per al «Concurs de Braçalets d'Endavant Província del Villarreal CF».
L'Ajuntament seleccionarà, mitjançant un jurat especialitzat, la proposta que representarà Vila-real en la convocatòria del Villarreal CF, amb l'objectiu de fer valdre el talent dels artistes vila-realencs i projectar la identitat, la història i el patrimoni de la ciutat a través d'esta iniciativa.
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