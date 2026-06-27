Tresors locals de la Serratella: documentaran uns 40 elements singulars de pedra en sec per conservar-los
El projecte compta amb una subvenció autonòmica d'un voltant de 20.000 euros
L'Ajuntament de la Serratella ha iniciat l'elaboració del Catàleg de Béns de Pedra en Sec, un document que permetrà identificar, documentar i protegir les construccions més representatives d'aquesta arquitectura tradicional al terme municipal. L'actuació, finançada per la Generalitat Valenciana a través del Pla Restaura, ha sigut adjudicada a l'empresa especialitzada ATG Enginyers.
Els treballs se centren en la catalogació dels elements més singulars de pedra en sec del municipi. Tot i l'elevat nombre de construccions existents, l'equip tècnic ha optat per prioritzar les barraques o casetes que es conserven en millor estat, així com els elements etnològics associats, com ara cercats ramaders, piques excavades a la roca, aljubs i pous vinculats a l'aprofitament tradicional de l'aigua.
A més, el catàleg incorporarà altres construccions d'interés, com diversos trams d'assagadors delimitats per murs de pedra en sec i fins i tot unes estructures que, segons les primeres observacions, podrien correspondre a nius de metralladora de la Guerra Civil construïts amb aquesta mateixa tècnica.
Un camí ja començat
Segons expliquen els tècnics responsables d'ATG Enginyers, la realitat patrimonial de la Serratella és diferent de la d'altres pobles on també s'ha iniciat una catalogació. Mentre que en moltes localitats els catàlegs se centren principalment en els marges agrícoles, al terme de la Serratella la varietat i qualitat de les casetes fa que aquestes siguen l'eix principal de l'inventari. De fet, si s'hagueren d'incloure tots els murs de bancals existents, el catàleg comprendria milers de quilòmetres de construccions.
En total està previst documentar entre 30 i 40 elements, encara que els tècnics assenyalen que la xifra podria haver sigut molt superior. Moltes de les construccions localitzades inicialment sobre cartografia han desaparegut abans de poder ser inventariades, a causa del seu avançat estat de deteriorament o dels ensorraments produïts amb el pas del temps.
La iniciativa compta amb una subvenció de 17.236,75 euros de la Generalitat Valenciana dins del Pla Restaura i permetrà dotar la Serratella d'una eina fonamental per a la protecció, conservació i posada en valor d'un patrimoni que defineix el paisatge i la història del poble.
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