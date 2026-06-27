Vila-real obté una de les majors subvencions de la Generalitat per al foment del valencià en l'àmbit municipal
L'Ajuntament rebrà quasi 30.000 euros de la Generalitat Valenciana, la mateixa quantia que València
L'Ajuntament de Vila-real rebrà 29.129,46 euros de la Generalitat Valenciana dins de la convocatòria de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal corresponent a l'exercici pressupostari 2026, segons arreplega la resolució publicada dijous passat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Aquesta línia d'ajudes subvenciona les actuacions desenvolupades pels ajuntaments durant l'any anterior en matèria de promoció i normalització lingüística. Vila-real torna a situar-se entre els municipis amb una major dotació econòmica d'aquestes ajudes, amb la mateixa quantia que l'Ajuntament de València, gràcies a la valoració de la memòria justificativa presentada pel consistori, que recull un ampli ventall d'accions impulsades principalment des de la Regidoria de Normalització Lingüística.
Entre les iniciatives subvencionades destaca el funcionament de la Regidoria de Normalització Lingüística, que compta amb una oficina de promoció del valencià integrada per tres tècniques lingüístiques funcionàries de carrera a temps complet i amb un reglament municipal per a la normalització lingüística vigent des de 1994. També s'han valorat els cursos de valencià adreçats a la població adulta, així com les nombroses campanyes de promoció del valencià en els àmbits educatiu, cultural i social.
Gran quantitat d'activitats al voltant del valencià
En l'àmbit educatiu, la memòria inclou iniciatives consolidades com el programa radiofònic escolar Ràdio-activitat, la guia educativa municipal Recull, el lliurament del 27é Premi Sambori, les sessions de cinema escolar en valencià, les representacions teatrals per a alumnat de secundària i l'organització del Correllengua escolar i cívic, amb un espectacle itinerant.
Pel que fa a la programació cultural, s'han tingut en compte les campanyes de promoció turística de Vila-real en valencià, els concerts de música en valencià així com els sainets, els espectacles de titelles i musicals en valencià de la programació Viu l'estiu al Termet i les visites teatralitzades al Museu Etnològic.
La subvenció també reconeix les accions de suport a la lectura en valencià, com la subscripció a les revistes Camacuc i El Temps, l'adquisició i presentació de llibres en valencià, així com la publicació d’obres d’autors locals en valencià. Completen les actuacions subvencionades la campanya del Voluntariat pel valencià, amb les activitats de presentació, equador i cloenda de les parelles lingüístiques, i els treballs de retolació i senyalització de vies públiques en valencià.
"Compromís de l'Ajuntament amb la llengua"
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha valorat molt positivament aquesta nova concessió i ha agraït el treball de les tres tècniques del departament. A més, ha subratllat el compromís del consistori amb la defensa de la llengua, ja que "sempre hem sigut un referent i un exemple a tot el País Valencià".
"Des de l'Ajuntament fem una aposta forta per la normalització ja que realitzem la inversió en accions adreçades a centres educatius, associacions, publicacions... sense saber si després rebrem aquesta ajuda o no", ha argumentat Cortells.
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