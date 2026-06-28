Un cardiòleg, sobre les millors fruites per dormir: "El plàtan, el raïm o la pinya poden fragmentar el teu descans..."
Els fruits vermells, com els nabius, són recomanables abans d'anar a dormir pel seu contingut en antioxidants i per la seva capacitat de no elevar bruscament el sucre en sang, segons Aurelio Rojas
Xavi Espinosa
La salut és molt important. També ho és el benestar físic, que depèn de molts factors, però hi ha petits hàbits que poden marcar una gran diferència. Més enllà de l'exercici o la dieta, el moment en què mengem també influeix directament en la nostra salut.
Aurelio Rojas, cardiòleg molt conegut a les xarxes socials, ha posat el focus en un detall que moltes persones passem per alt: què menjar abans d'anar a dormir. Tanmateix, la seva recomanació trenca amb una creença molt estesa en la societat: es tracta de la fruita.
L'expert explica que les fruites i verdures formen part essencial d'una alimentació saludable, i des de fa anys es recomana consumir-ne diverses racions diàries. Els seus sucres naturals són més beneficiosos que els presents en productes ultraprocessats com dolços, refrescos o brioixeria, tot i que el moment del dia en què es consumeixen també pot influir en els seus efectes sobre l'organisme.
Segons el cardiòleg Aurelio Rojas, no totes les fruites són igual d'adequades per a la nit. En les seves recomanacions, destaca que algunes opcions poden ajudar a mantenir estables els nivells de glucosa i afavorir un descans més reparador.
Les millors fruites per dormir
Entre les fruites més recomanades abans d'anar a dormir hi ha el kiwi. Aquest aliment destaca pel seu alt contingut en vitamina C i per aportar compostos relacionats amb la producció de serotonina. A més, el seu baix índex glucèmic el converteix en una opció interessant per evitar alteracions del son.
L'especialista assenyala que el consum de kiwi també podria tenir efectes positius sobre el sistema immunitari i la salut intestinal. Aquests beneficis el converteixen en una fruita especialment completa per incloure a la dieta nocturna.
Una altra opció recomanada són els fruits vermells, especialment els nabius. Aquestes fruites contenen una gran quantitat d'antioxidants naturals, coneguts com a polifenols, que contribueixen a protegir el sistema cardiovascular i a reduir processos inflamatoris.
A més, els nabius no provoquen elevacions brusques del sucre en sang ni estimulen en excés el sistema nerviós durant la nit. Això afavoreix un descans més profund i continu, evitant interrupcions del son. En tercer lloc, hi ha la poma, una fruita clàssica que, consumida amb pell i ben rentada, aporta fibra soluble com la pectina. Aquest component ajuda a millorar la digestió i augmenta la sensació de sacietat sense interferir en el descans nocturn.
No consumir-ne cada dia
D'altra banda, s'adverteix que algunes fruites més riques en sucres, com el plàtan, el raïm, el mango o la pinya, poden elevar més la resposta d'insulina. Tot i que en alguns casos poden induir la son, també podrien afectar la qualitat del descans i provocar cansament en despertar-se.
Fuente: Sport
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