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Vilafamés presenta a la cort d'honor de les seues festes patronals 2026

Ana Rubio Bernat serà la nova reina de les celebracions i succeirà en el càrrec a Julia Garcia Gimeno

La reina de 2026, Ana Rubio, i les dames de la seua cort d'honor, Raquel, Alma, Silvia, Lola, Carolina i Emma.

La reina de 2026, Ana Rubio, i les dames de la seua cort d'honor, Raquel, Alma, Silvia, Lola, Carolina i Emma. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Vilafamés

Ana Rubio Bernat serà la nova reina de les festes patronals del 2026 de Vilafamés. La jove estarà acompanyada, en la cort d'honor, per les dames Raquel Torlà Bellés, Alma Ibàñez Baldayo, Silvia Edo Bellmunt, Emma Trilles Monferrer, Lola Tamborero Monferrer i Carolina Tamborero Monferrer. Una Cort d'Honor que representarà el poble durant les pròximes festes, que es celebraran del 14 al 23 d'agost, i formaran part d'un grup que passarà a la memòria de Vilafamés.

Les representants de les festes de 2026 es mostren il·lusionades amb el seu nomenament.

Les representants de les festes de 2026 es mostren il·lusionades amb el seu nomenament. / Mediterráneo

El primer acte oficial de la cort d'Honor 2026 es celebrarà la nit del dissabte, 25 de juliol, amb el Canvi de Rams. La cort d'honor 2025, encapçalada per la regina, Julia Garcia Gimeno, i les dames Paula Garcia Barreda, Soraya Alcácer Mallasen, Nadia Solsona Villamón, Carme Forés Andrés, Lucia López Llácer i Aitana Serrano Ferrer, donarà pas a les noves representants locals.

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La proclamació oficial de la cort d'Honor 2026 es durà a terme la nit del divendres, 14 d'agost, primer dia de les festes patronals, en la plaça la Font. L'Ajuntament de Vilafamés agraïx l'esforç i dedicació de la cort d'honor 2025, durant l'any de representació que han exercit. De la mateixa manera, felicita la cort d'honor 2026 davant una etapa d'emoció en les seues vides i un cicle fester que mai oblidaran.

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