Maria Faubel inaugura les 'Nits al Claustre' 2026 amb un concert d’entrada lliure a Castelló
La cantautora valenciana Maria Faubel presentarà el 2 de juliol el seu tercer disc, 'Miralls', en el claustre del museu al costat d'un trio musical
El Museu de Belles Arts de Castelló obri este dijous, 2 de juliol, a les 22.30 hores, una nova edició del cicle Nits al Claustre amb l’actuació de la cantautora, percussionista i compositora valenciana Maria Faubel, que presentarà el seu últim treball discogràfic, Miralls.
La proposta, impulsada per l’Institut Valencià de Cultura, tornarà a transformar el claustre del museu en un espai escènic per a la música en directe durant les nits dels dijous del mes de juliol. El cicle manté així la seua aposta per una programació cultural de proximitat, oberta al públic i vinculada a la creació musical contemporània.
Maria Faubel presenta 'Miralls' a Castelló
Natural de Llíria, Maria Faubel serà l’encarregada d’inaugurar la programació amb la presentació de Miralls, el seu tercer disc. Es tracta d’un treball en què l’artista aprofundeix en la reflexió social i en la introspecció personal des d’una sonoritat més madura, definida i plena de matisos.
La seua proposta artística combina la sensibilitat de la cançó d’autor amb una mirada crítica i compromesa. Al llarg de la seua trajectòria, Faubel ha construït un repertori en què conviuen la intimitat, la consciència social i l’observació de la realitat, amb lletres que transiten entre l’experiència personal i les qüestions d’actualitat.
En el concert al Museu de Belles Arts de Castelló, la compositora valenciana actuarà en format de trio, acompanyada per Marta García a la bateria i Miguel Torner al piano i la guitarra. Esta formació permetrà ampliar les textures del directe i aportar una nova dimensió sonora a les cançons de l’artista.
Música en directe al claustre durant el mes de juliol
Després de l’obertura del cicle amb Maria Faubel, Nits al Claustre continuarà el 9 de juliol amb l’actuació del duo gallec Caamaño & Ameixeiras, una formació que parteix de la música tradicional gallega per a establir un diàleg amb la tradició des d’una perspectiva contemporània.
Tots els concerts del cicle començaran a les 22.30 hores, tindran una duració aproximada de 60 minuts i seran d’entrada lliure fins a completar l’aforament. L’organització recorda que, una vegada iniciat l’espectacle, no es permetrà l’accés al recinte.
El cicle Nits al Claustre compta amb el suport del Pla Endavant de la Generalitat i consolida el Museu de Belles Arts de Castelló com un dels espais culturals de referència per a gaudir de la música en directe durant les nits d’estiu.
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