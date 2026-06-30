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El MucBe rep la identificació com a Museu reconegut de la Comunitat Valenciana

El reconeixement posa en valor la tasca en la conservació, la difusió del patrimoni i el desenvolupament d’una programació oberta i accessible per a tota la ciutadania

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha recollit aquest dimarts la placa identificativa.

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha recollit aquest dimarts la placa identificativa. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Benicarló

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha recollit aquest dimarts la placa identificativa que acredita el Museu de la Ciutat de Benicarló (MucBe) com a Museu reconegut de la Comunitat Valenciana, en un acte presidit per la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, en què s’han lliurat un total de 70 plaques als museus i col·leccions museogràfiques reconeguts oficialment per la Generalitat entre els anys 2015 i 2026.

Amb aquest lliurament, la Generalitat culmina la implantació de la marca comuna que identifica tots els museus i col·leccions museogràfiques reconeguts de la Comunitat Valenciana, integrats dins del Sistema Valencià de Museus.

La directora del MucBe, Lorena Luján, ha participat també en la jornada, on ha tingut l’oportunitat de presentar el model de treball del museu benicarlando i compartir l’experiència desenvolupada des del centre. «Hem explicat com funciona el museu i la nostra experiència, que parteix del patrimoni existent a la nostra ciutat», ha assenyalat Luján.

Els museus i col·leccions museogràfiques reconeguts oficialment per la Generalitat entre els anys 2015 i 2026.

Els museus i col·leccions museogràfiques reconeguts oficialment per la Generalitat entre els anys 2015 i 2026. / Mediterráneo

Educació i participació

La directora ha destacat que un dels trets distintius del MucBe és una programació pensada per arribar al conjunt de la ciutadania, amb una especial atenció a les activitats didàctiques i els tallers. «Els museus han de tendir cada vegada més cap a aquest model, en què la funció educativa i la participació de la ciutadania tenen un paper fonamental», ha afirmat.

El reconeixement reforça la tasca que desenvolupa el MucBe en la conservació, investigació i difusió del patrimoni històric i cultural de Benicarló, així com el seu compromís per convertir-se en un espai obert, accessible i vinculat a la ciutat.

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Durant l’acte, la consellera Carmen Ortí ha anunciat que la Generalitat treballa en noves línies d’ajudes destinades a projectes didàctics i de difusió, així com en un nou decret de reconeixement de museus orientat a reforçar la qualitat, la professionalització i l’excel·lència dels centres integrats en el sistema valencià de museus. 

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El MucBe rep la identificació com a Museu reconegut de la Comunitat Valenciana

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