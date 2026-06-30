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La sisena edició de Concerts del Pinar bat rècords amb 6.500 assistents i dues jornades amb el cartell de 'sold out'

El festival consolida el seu creixement amb ple absolut divendres i dissabte i una gran resposta del públic en la jornada inaugural gratuïta dedicada als grups locals

Non Servium. Foto de la VI edició de Concerts del Pinar.

Non Servium. Foto de la VI edició de Concerts del Pinar. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

La sisena edició de Concerts del Pinar ha tancat les seues portes després de reunir al voltant de 6.500 persones al recinte del Pinar del Grau de Castelló durant les tres jornades del festival, celebrades del 18 al 20 de juny. L'edició d'enguany ha suposat un nou pas endavant per a la cita musical, que ha registrat un rècord d'assistència i ha penjat el cartell de sold out tant en la jornada de divendres com en la de dissabte.

Des de l'organització valoren molt positivament la resposta del públic i destaquen la consolidació del festival dins del panorama punk-rock estatal. Un dels organitzadors de Concerts del Pinar, Pere Agustí, assenyala que "estem super satisfets amb la reacció del públic, tant pels dos sold out com per la gran acollida en la festa de benvinguda del dijous, així com pel bon comportament dels assistents, que han estat gaudint del festival i han respectat l'entorn. Ha sigut una edició de rècord on el públic ha gaudit de totes les propostes amb un comportament exemplar". Agustí també mira ja cap al futur: "Volem continuar treballant amb aquesta línia per seguir plenant el Pinar en pròximes edicions".

La jornada inaugural de dijous, amb entrada gratuïta i dedicada a donar protagonisme a les bandes locals, va registrar una gran assistència i va convertir-se en una autèntica festa de benvinguda. L'encarregada d'obrir el festival va ser Lady Mambo (19.00 h), seguida de Sintron Prospecto y Lavativa (20.30 h), Annacrusa (22.00 h) i Bandits (23.45 h), en una nit que va demostrar la bona salut de l'escena musical castellonenca.

Narco. Foto de la VI edició de Concerts del Pinar.

Narco. Foto de la VI edició de Concerts del Pinar. / MEDITERRÁNEO

La jornada de divendres va confirmar l'excel·lent resposta del públic amb el primer sold out del festival. L'obertura va anar a càrrec de Niña Coyote eta Chico Tornado (19.30 h), seguits pels nord-americans The Casualties (21.15 h). Un dels moments més esperats de la nit va arribar amb Narco, que va celebrar sobre l'escenari el seu 30é aniversari (23.00 h), mentre que O'Funk'illo (01.00 h) va ser l'encarregat de tancar una jornada marcada per la gran afluència de públic. Entre les actuacions, així com entre les 02.00 i les 03.00 hores, la música va continuar amb les sessions de les DJ Bollo Sound.

El dissabte el recinte va tornar a completar l'aforament amb un segon sold out, confirmant el gran moment que travessa Concerts del Pinar. La programació va començar amb els valencians Deaf Devils (19.30 h), seguida de Bala (21.15 h), abans de donar pas a una de les actuacions més esperades del festival, la dels madrilenys Non Servium (23.00 h). La clausura de la sisena edició va correspondre a Parquesvr (01.00 h), en un concert enèrgic i ple de denúncia social, en una nit que va mantindre l'ambient festiu amb les sessions de Bollo Sound en el tram final de la jornada.

A més de la programació musical, Concerts del Pinar ha tornat a completar la seua oferta amb foodtrucks, sessions de DJ i un entorn privilegiat a escassos metres de la platja del Grau, consolidant una fórmula que continua creixent any rere any i que converteix el festival en una de les cites musicals de referència de l'inici de l'estiu a Castelló.

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Concerts del Pinar està organitzat per la promotora castellonenca Planafest SL i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana amb Mediterranew Musix de la Conselleria de Turisme, Política Lingüística i Institut Valencià de Cultura de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

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