Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro comercial CastellónTaxista muerto N-340Intenta quemar exparejaAbono VillarrealPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Vilafranca es prepara per a viure la festa de Sant Cristóbal i la Fira de la Magdalena

La localitat inicia un juliol carregat d'activitats, en el qual es convertirà en l'escenari d'un ampli ventall d'esdeveniments culturals, festius i tradicionals

La localitat es prepara per a unes esperades celebracions.

La localitat es prepara per a unes esperades celebracions. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Vilafranca

Els dies 4 i 5 de juliol, Vilafranca celebrarà la festivitat de Sant Cristóbal, una de les més esperades pels veïns i veïnes. La celebració començarà amb un vermut musical i el dinar de socis, al Parador de Festes. A la vesprada hi haurà vaquetes amb la xaranga Herederos del Conyac, el tardeo remember, amb Tonet Marzà i Jorge Killer, i la discomòbil Generación Z, fins a la matinada.

Diumenge tindran lloc els actes tradicionals: la processó de Sant Cristóbal, la missa i la benedicció de vehicles a l'ermita de la Mare de Déu del Llosar, seguida d'un vermut al Parador. Com a novetat, el Ball Pla es traslladarà a la vesprada de diumenge, a la plaça d'en Blasc.

Programa de festes.

Programa de festes. / Vilafranca

A meitat de juliol

Els dies 17, 18 i 19 de juliol se celebrarà la XXVIII Fira de la Magdalena, que omplirà els carrers de tradició i activitats per a tots els públics. El programa inclou demostracions d'oficis i artesania, exposicions, activitats infantils, exhibicions eqüestres, cercaviles amb dolçainers i tabaleters, mostres ramaderes, gastronomia i música. Divendres 17 tindran lloc la presentació del llibre Lo que me contaron las piedras, de Pedro Luis Bellés Puig, i el concert de la Unió Musical de Vilafranca al Parador, que també servirà per a donar el tret d'eixida al II Festival Endins. La inauguració oficial de la fira serà dissabte al matí, amb la visita de les autoritats a les diferents parades.

Entre les novetats destaca també la segona edició de Descans Lab, del 9 al 12 de juliol, un laboratori ciutadà dedicat a repensar els espais públics i el descans des d'una perspectiva comunitària. El projecte finalitzarà amb una conversa oberta a càrrec de Juan Evaristo Valls per a compartir les reflexions i experiències sorgides durant l'activitat.

Noticias relacionadas

A més d'aquestes grans cites, l'Agenda Activa de juliol inclou exposicions, activitats esportives, tallers, concerts, cinema a la fresca i propostes familiars que reforcen l'oferta cultural i social de Vilafranca durant tot l'estiu.

Recorda que si vols posar-te en contacte amb Mediterrani per a enviar una informació, fotografia o vídeo rellevant de la província de Castelló pots fer-ho escrivint un missatge privat al perfil oficial del periòdic en Facebook, Instagram i Twitter.

També pots escriure al correu electrònic mediterraneo@elperiodico.com.

Si et resulta més còmode via Whatsapp o Telegram pots fer-ho mitjançant el número de telèfon 680558577.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents