Vilafranca es prepara per a viure la festa de Sant Cristóbal i la Fira de la Magdalena
La localitat inicia un juliol carregat d'activitats, en el qual es convertirà en l'escenari d'un ampli ventall d'esdeveniments culturals, festius i tradicionals
Els dies 4 i 5 de juliol, Vilafranca celebrarà la festivitat de Sant Cristóbal, una de les més esperades pels veïns i veïnes. La celebració començarà amb un vermut musical i el dinar de socis, al Parador de Festes. A la vesprada hi haurà vaquetes amb la xaranga Herederos del Conyac, el tardeo remember, amb Tonet Marzà i Jorge Killer, i la discomòbil Generación Z, fins a la matinada.
Diumenge tindran lloc els actes tradicionals: la processó de Sant Cristóbal, la missa i la benedicció de vehicles a l'ermita de la Mare de Déu del Llosar, seguida d'un vermut al Parador. Com a novetat, el Ball Pla es traslladarà a la vesprada de diumenge, a la plaça d'en Blasc.
A meitat de juliol
Els dies 17, 18 i 19 de juliol se celebrarà la XXVIII Fira de la Magdalena, que omplirà els carrers de tradició i activitats per a tots els públics. El programa inclou demostracions d'oficis i artesania, exposicions, activitats infantils, exhibicions eqüestres, cercaviles amb dolçainers i tabaleters, mostres ramaderes, gastronomia i música. Divendres 17 tindran lloc la presentació del llibre Lo que me contaron las piedras, de Pedro Luis Bellés Puig, i el concert de la Unió Musical de Vilafranca al Parador, que també servirà per a donar el tret d'eixida al II Festival Endins. La inauguració oficial de la fira serà dissabte al matí, amb la visita de les autoritats a les diferents parades.
Entre les novetats destaca també la segona edició de Descans Lab, del 9 al 12 de juliol, un laboratori ciutadà dedicat a repensar els espais públics i el descans des d'una perspectiva comunitària. El projecte finalitzarà amb una conversa oberta a càrrec de Juan Evaristo Valls per a compartir les reflexions i experiències sorgides durant l'activitat.
A més d'aquestes grans cites, l'Agenda Activa de juliol inclou exposicions, activitats esportives, tallers, concerts, cinema a la fresca i propostes familiars que reforcen l'oferta cultural i social de Vilafranca durant tot l'estiu.
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