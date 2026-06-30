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Ximo Puig tanca a Vila-real les 'Conferències Blanques' amb una reflexió sobre el paper d’Europa davant els reptes globals

L’ambaixador d’Espanya davant l’OCDE i expresident de la Generalitat reflexiona a la UNED Vila-real amb una conferència al voltant d'aquesta temàtica

Ximo Puig, durant la seua conferència.

Ximo Puig, durant la seua conferència. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Vila-real

La UNED Vila-real ha acollit aquest dilluns la conferència de cloenda de les Conferències Blanques, un cicle de debat i pensament crític que ha tancat una nova edició amb la participació de Ximo Puig, ambaixador d’Espanya davant l’OCDE i expresident de la Generalitat Valenciana.

La sessió, moderada pel periodista Juanjo Clemente, ha girat al voltant del paper d’Europa en l’actual context internacional i davant els grans reptes globals. Puig ha compartit la seua visió sobre la necessitat d’una Europa amb capacitat d’influència, cohesió interna i resposta davant els desafiaments polítics, econòmics i socials que marquen l’agenda mundial.

D'esquerra a dreta, José Benlloch, Ximo Puig, Alejandro Ribes i Juanjo Clemente.

D'esquerra a dreta, José Benlloch, Ximo Puig, Alejandro Ribes i Juanjo Clemente. / Mediterráneo

L’acte ha estat inaugurat per l’alcalde, José Benlloch, i presidit pel director de la UNED Vila-real, Alejandro Ribes, en una cita que ha reunit representants institucionals i veïns de la ciutat.

Entre els assistents també han estat la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls; els regidors Diego Vila, Ana Torres i Sabina Escrig; la diputada provincial Silvia Gómez; i altres representants públics, com l’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños.

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Foto de família després de la conferència a la UNED.

Foto de família després de la conferència a la UNED. / Mediterráneo

Amb aquesta conferència, la UNED Vila-real ha posat el punt final a una nova edició de les Conferències Blanques, consolidant aquest espai com una plataforma de reflexió al voltant de l’actualitat, la política, la societat i els grans debats contemporanis.

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