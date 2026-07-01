Castro Festival 2026: programa complet de la novena edició a la Serra d’Espadà
Del 25 de juliol al 8 d’agost tindrà lloc el certamen a Alfondeguilla, Artana, Xóvar i Azuébar amb 32 activitats gratuïtes d’arts escèniques, tallers, cercaviles i trobades amb artistes
Castro Festival tornarà aquest estiu a convertir la Serra d’Espadà en un gran escenari cultural. La novena edició del Festival d’Arts Escèniques al Parc Natural de la Serra d’Espadà tindrà lloc entre el 25 de juliol i el 8 d’agost, amb activitats repartides entre Alfondeguilla, Artana, Xóvar i Azuébar.
En total, el festival oferirà 32 activitats gratuïtes per al públic, entre representacions, tallers, cercaviles i dues trobades directes amb artistes. La programació reunirà dotze companyies i combinarà propostes familiars, espectacles de carrer, teatre, música, titelles, circ i creació contemporània.
La presentació oficial s'ha celebrat a l’Ajuntament d’Artana, amb la participació del regidor de Cultura i alcalde en funcions d’Artana, Benjamín Villalba; l’alcalde d’Alfondeguilla, Salvador Ventura; la regidora de Cultura de Xóvar, Celia García; i els responsables de l’organització, Carles Benlliure i Rebeca Castro, de CeBe Muntatges Teatrals. L’alcaldessa d’Azuébar, Jéssica Miravete, no va poder assistir finalment a l’acte.
Castro Festival 2026: cultura gratuïta en quatre pobles de la Serra d’Espadà
El festival manté la seua aposta per acostar les arts escèniques a municipis de l’interior de Castelló i per unir cultura, turisme i territori. Les activitats es desenvoluparan principalment en espais a l’aire lliure, mentre que els tallers tindran lloc en espais coberts.
Entre els escenaris més singulars destaca el Pont de l’Aigua d’Alfondeguilla, que enguany acollirà tres representacions nocturnes. També hi haurà activitats en places, parcs, poliesportius, piscines i espais municipals d’Alfondeguilla, Artana, Xóvar i Azuébar.
Companyies participants en Castro Festival 2026
La novena edició comptarà amb un marcat caràcter internacional. Participaran la companyia xilena Warapeuma, amb El pueblito de Casicasi; l’argentí Maximiliano Stia, amb Cartonutti y las 3 RRR; la valenciano-italiana Rebombori, amb La noche de Adán; la valenciano-argentina Jimena Cavalletti, amb Tan panchas; el francés Monsieur Pif, amb Le Saâdikh, Grand Fakir; i la companyia portuguesa-brasilera Heliodora, amb Alguma coisa.
També formaran part del cartell Titiriteros de Binéfar, d’Aragó, amb Burlesca i En la boca del lobo; i La Fornal, de les Illes Balears, amb La pingüina viatgera.
Castro Festival 2026 serà, a més, l’edició amb més presència castellonenca, amb les companyies Guirigall, Escenasons i Xarop Teatre. Guirigall presentarà La casa de Bernarda... ¿Qué?; Escenasons portarà Musas; i Xarop Teatre oferirà Mai plou a gust de tots, La caja mágica i el cercavila Insectes.
La part pedagògica arribarà de la mà de la companyia valenciana 3.000 Ducados, responsable del taller Fer el meu cabut. Cada sessió finalitzarà amb el cercavila Capgrossos al carrer, en què les persones participants mostraran les creacions elaborades durant el taller.
Programa complet de Castro Festival 2026
Dissabte 25 de juliol — Azuébar
- 11.00 h. Poliesportiu cobert - Parc de les Piscines Taller Fer el meu cabut, per Cia. 3.000 Ducados, València. Activitat per a majors de 6 anys. Els menors han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
- 19.45 h. Eixida des del Parc de les Piscines. Capgrossos al carrer, cercavila amb les persones assistents al taller, per Cia. 3.000 Ducados, València. Tots els públics.
- 20.15 h. Plaça de la Glorieta. La noche de Adán, per Cia. Rebombori, València-Itàlia. Majors de 4 anys.
Dimarts 28 de juliol — Alfondeguilla
- 11.00 h. Edifici Polivalent Taller Fer el meu cabut, per Cia. 3.000 Ducados, València. Activitat per a majors de 6 anys. Els menors han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
- 13.00 h. Eixida des de l’Edifici Polivalent Capgrossos al carrer, cercavila amb les persones assistents al taller, per Cia. 3.000 Ducados, València.Tots els públics.
Dimecres 29 de juliol — Artana
- 19.30 h. Plaça de l’Església El pueblito de Casicasi, per Cia. Warapeuma, Xile. Majors de 3 anys.
- 20.30 h. Plaça de la Generalitat Cartonutti y las 3 RRR, per Cia. Maximiliano Stia, Argentina. Majors de 3 anys.
Dijous 30 de juliol — Artana i Alfondeguilla
Artana
- 11.00 h. Casa de Cultura Taller Fer el meu cabut, per Cia. 3.000 Ducados, València. Activitat per a majors de 6 anys. Els menors han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
- 13.00 h. Eixida des de la Casa de Cultura Capgrossos al carrer, cercavila amb les persones assistents al taller, per Cia. 3.000 Ducados, València. Tots els públics.
- 20.00 h. Plaça Nova La noche de Adán, per Cia. Rebombori, València-Itàlia. Majors de 4 anys.
Alfondeguilla
- 20.30 h. Aparcament de la zona del Riu, Molí El pueblito de Casicasi, per Cia. Warapeuma, Xile. Majors de 3 anys.
Divendres 31 de juliol — Alfondeguilla, Azuébar i Xóvar
Alfondeguilla
- 20.30 h. Parc de l’Avinguda Betxí Burlesca, per Cia. Titiriteros de Binéfar, Aragó. Majors de 3 anys.
- 23.00 h. Aparcament de la zona del Riu, Molí Tan panchas, per Cia. Jimena Cavalletti, València-Argentina. Majors de 12 anys.
Azuébar
- 20.30 h. Plaça de la Glorieta El pueblito de Casicasi, per Cia. Warapeuma, Xile. Majors de 3 anys.
Xóvar
- 22.00 h. Poliesportiu La casa de Bernarda... ¿Qué?, per Cia. Guirigall, Castelló. Majors de 14 anys.
Dissabte 1 d’agost — Alfondeguilla i Xóvar
Alfondeguilla
- 12.00 h. Edifici Polivalent Trobada amb les artistes i els artistes. Tots els públics.
- 20.00 h. Aparcament de la zona del Riu, Molí La pingüina viatgera, per Cia. La Fornal, Illes Balears. Majors de 2 anys.
- 22.40 h. Pont de l’Aigua Musas, per Cia. Escenasons, Castelló. Tots els públics.
- 23.00 h. Pont de l’Aigua En la boca del lobo, per Cia. Titiriteros de Binéfar, Aragó. Majors de 3 anys.
Xóvar
- 20.30 h. Poliesportiu Cartonutti y las 3 RRR, per Cia. Maximiliano Stia, Argentina. Majors de 3 anys.
Diumenge 2 d’agost — Azuébar i Alfondeguilla
Azuébar
- 20.30 h. Plaça de la Glorieta La pingüina viatgera, per Cia. La Fornal, Illes Balears. Majors de 2 anys.
Alfondeguilla
- 22.30 h. Pont de l’Aigua Cartonutti y las 3 RRR, per Cia. Maximiliano Stia, Argentina. Majors de 3 anys.
Dimecres 5 d’agost — Artana i Azuébar
Artana
- 20.00 h. Plaça Nova Mai plou a gust de tots, per Cia. Xarop Teatre, Castelló. Majors de 2 anys.
Azuébar
- 22.30 h. Parc de les Piscines Le Saâdikh, Grand Fakir, per Cia. Monsieur Pif, França. Tots els públics.
Dijous 6 d’agost — Artana
- 19.00 h. Plaça de l’Església Alguma coisa, per Cia. Heliodora, Portugal-Brasil. Tots els públics.
- 20.30 h. Plaça de la Generalitat Le Saâdikh, Grand Fakir, per Cia. Monsieur Pif, França. Tots els públics.
Divendres 7 d’agost — Alfondeguilla i Azuébar
Alfondeguilla
- 20.00 h. Parc de l’Avinguda Betxí Alguma coisa, per Cia. Heliodora, Portugal-Brasil. Tots els públics.
- 22.30 h. Aparcament de la zona del Riu, Molí Le Saâdikh, Grand Fakir, per Cia. Monsieur Pif, França. Tots els públics.
Azuébar
- 20.30 h. Plaça de la Glorieta La caja mágica, per Cia. Xarop Teatre, Castelló. Majors de 4 anys.
Dissabte 8 d’agost — Alfondeguilla i Azuébar
Alfondeguilla
- 12.00 h. Edifici Polivalent Trobada amb les artistes i els artistes. Tots els públics.
Azuébar
- 19.30 h. Eixida des de la Plaça de la Glorieta Insectes, per Cia. Xarop Teatre, Castelló. Tots els públics.
- 20.15 h. Piscina Alguma coisa, per Cia. Heliodora, Portugal-Brasil. Tots els públics.
Organització i suport
Castro Festival està organitzat per CeBe Muntatges Teatrals i compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, a través de l’Institut Valencià de Cultura; la Diputació Provincial de Castelló; i els ajuntaments d’Alfondeguilla, Artana, Azuébar i Xóvar.
Amb aquesta novena edició, el festival reforça el seu paper com a cita cultural de referència a la Serra d’Espadà i com a proposta per a gaudir de les arts escèniques en entorns pròxims, naturals i patrimonials. Del 25 de juliol al 8 d’agost, Alfondeguilla, Artana, Xóvar i Azuébar tornaran a ser escenari d’un festival gratuït, participatiu i obert a tots els públics.
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