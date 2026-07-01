ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real conclou el curs amb prop de 70 participants
La cloenda posa en valor un projecte que s'ha consolidat com a referent de participació infantil
L'Ajuntament de Vila-real ha celebrat aquest dimarts, a la Casa dels Mundina, l'acte de cloenda del curs 2025/2026 del Consell de Xiquets i Xiquetes, un òrgan de participació infantil plenament consolidat que dona veu als més joves en la vida municipal. La regidora de Participació Ciutadana, Míriam Caravaca, ha excusat la seua assistència i ha sigut la regidora d'Educació, Anna Vicens, l'encarregada de presidir l'acte i lliurar els diplomes acreditatius als participants.
Durant aquest curs han format part del Consell prop de 70 alumnes, entre membres titulars i suplents, de cinqué i sisé de Primària i primer d'ESO de centres educatius públics i concertats de la ciutat. Una vintena d'aquests xiquets i xiquetes finalitzen enguany la seua etapa com a consellers i conselleres.
Vicens ha felicitat tots els participants pel treball desenvolupat al llarg del curs i ha recordat que formar part del Consell «no és només assistir a reunions, sinó representar els companys i companyes dels centres educatius, escoltar les seues inquietuds i traslladar-les perquè siguen tingudes en compte». La regidora ha destacat que l'augment constant de participants demostra que «la participació infantil continua creixent a Vila-real i és una ferramenta fonamental per a construir una ciutat més participativa i compromesa».
La responsable d'Educació també ha recordat que el Consell de Xiquets i Xiquetes supera ja una dècada de trajectòria. Creat l'any 2015 amb 36 membres de 11 centres educatius, s'ha convertit en un projecte de referència que ha inspirat nombrosos municipis. «Quan Vila-real va iniciar aquest camí només existien sis consells infantils a la Comunitat Valenciana; hui ja en són més de setanta, una mostra de l'encert d'aquesta aposta per escoltar la veu de la infància», ha assenyalat.
Diverses iniciatives
Al llarg del curs, els consellers i conselleres han impulsat diverses iniciatives, entre les quals destaca l'entrepà solidari celebrat el passat 13 de març a benefici de la Fundació Pequeño Deseo. A més, enguany el Consell ha viscut una experiència especialment significativa amb la visita, per primera vegada, d'alumnat Erasmus procedent d'Itàlia, en col·laboració amb la Fundació Flors, que va permetre compartir amb joves europeus el model de participació infantil de Vila-real.
Vicens també ha posat en relleu que el treball del Consell traspassa l'àmbit local. Vila-real ha comptat amb representació en el Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana i en el Consell Europeu d'Infància, fet que evidencia que les propostes i experiències nascudes a la ciutat també tenen projecció internacional. En aquest sentit, ha animat els membres del Consell a valorar la possibilitat de presentar la seua candidatura en la renovació del Consell autonòmic prevista per al pròxim mes d'octubre.
Durant l'acte, l'Ajuntament ha lliurat un diploma acreditatiu a tots els participants com a reconeixement al temps, la responsabilitat i la implicació demostrats al llarg del curs. Així mateix, els membres del Consell gaudiran d'un viatge a PortAventura com a recompensa per la convivència, l'amistat i el treball compartit durant aquests mesos.
Finalment, Vicens ha dedicat unes paraules als xiquets i xiquetes que conclouen enguany la seua etapa al Consell, als quals ha agraït la dedicació i el compromís amb la ciutat. «Deixeu de formar part d'aquest òrgan de participació, però continuareu sent ciutadans i ciutadanes compromesos amb Vila-real. Espere que mantingueu sempre les ganes d'implicar-vos i de contribuir a millorar el vostre entorn», ha conclòs, alhora que ha animat els nous membres a continuar aportant idees perquè «les millors ciutats són aquelles que saben escoltar totes les veus, també les dels xiquets i les xiquetes».
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