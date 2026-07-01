XARRADA A LA CASA DELS MUNDINA
Converses amb Orgull 2026 ompli Vila-real de diàleg sobre cultura, humor i diversitat
La trobada, que tindrà lloc el 2 de juliol a la Casa dels Mundina, reunirà Liz Dust, Carla Serrano, Gael San José i Sheyko
Vila-real acollirà el 2 de juliol, a les 19.00 hores, a la Casa dels Mundina, la trobada Converses amb Orgull 2026, una proposta que combina conversa, humor i aprenentatge al voltant de la diversitat, la cultura i la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+.
La iniciativa, emmarcada dins de la programació d’activitats socials i de sensibilització, reunirà diferents creadores i comunicadors que abordaran les seues experiències personals i professionals des d’una mirada oberta, inclusiva i contemporània. L’objectiu de la trobada és generar un espai de diàleg pròxim que fomente la reflexió i la convivència a través de la cultura i l’humor.
L’acte comptarà amb la participació de Liz Dust, artista, actriu, cantant i humorista; considerada una de les figures contemporànies més rellevants de l’àmbit de la performance i l’expressió artística vinculada a la diversitat. Juntament amb ella participaran Carla Serrano, divulgadora cultural amb més de 490.000 seguidors; Gael San José, fotògraf, guionista i productor audiovisual; i Sheyko, persona no binària que visibilitza la diversitat de gènere des d’una perspectiva personal i social.
La trobada està concebuda com un format de converses obertes on s’abordaran qüestions relacionades amb la identitat, la cultura digital, l’humor com a ferramenta social i la representació als mitjans de comunicació.
El regidor de Serveis Socials i Sanitat, Toni Marín, afirma que “aquest tipus de trobades són fonamentals per a continuar construint una Vila-real més inclusiva, oberta i respectuosa amb la diversitat, on la cultura i el diàleg esdevenen eines clau de cohesió social”.
Amb aquesta iniciativa, Vila-real reforça el seu compromís amb la diversitat, la inclusió i la creació d’espais de participació ciutadana, consolidant una programació cultural i social que aposta per la convivència i la visibilització de totes les realitats.
- El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- Papas García ya ha abierto su nueva tienda en el centro de Castelló. Esta es su oferta y ubicación
- Máxima tensión en la Marjaleria: alrededor de 40 vecinos se encaran a los okupas de una vivienda
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano