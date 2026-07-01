FESTES POPULARS
Els conductors de Vilafranca es preparen per a un Sant Cristóbal amb novetats
Les celebracions inclouran música, la benedicció de vehicles i el tradicional Ball Pla els dies 4 i 5 de juliol
Redacció
Els pròxims 4 i 5 de juliol, Vilafranca es prepara per a viure una de les seues festes més estimades i populars, Sant Cristóbal. Dos dies en honor al patró dels conductors on la festa i la devoció seran les grans protagonistes. La majoralia de 2026 ha preparat una programació molt variada i amb diverses novetats.
El dissabte 4 arrancarà amb un vermut musical abans del dinar de socis al Parador de Festes, al qual només podran accedir els majors de 18 anys. Ja a la vesprada serà el torn de les vaquetes, amenitzades per la xaranga Herederos del Conyac, que enguany canvien d'ubicació i es traslladen de la plaça de bous al carrer Carles Salvador. Acte seguit arribarà la música amb el tardeo remember de Tonet Marzà i Jorge Killer, una actuació que també es podrà escoltar en directe a través de l'emissora Radio Remember. La jornada finalitzarà amb l'actuació de Generación Z, seguida de la discomòbil Bandalay.
El diumenge 5 serà el torn dels actes més tradicionals, amb la processó fins a l'ermita del Llosar, on després de la missa tindrà lloc la benedicció de vehicles. El matí es completarà amb un vermut al Parador de Festes. Ja a la vesprada, Vilafranca gaudirà del tradicional Ball Pla que, com a principal novetat d'enguany, es trasllada a diumenge i posarà el punt final a la celebració.
Dos dies en què els conductors, els vehicles i la convivència tornen a ser els protagonistes d'una de les festes més arrelades del calendari vilafranquí. Una celebració que combina tradició i festa i que cada estiu reuneix centenars de veïns i visitants.
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