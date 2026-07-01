La joventut en una pedania de 114 habitants: "L'únic que pots fer de forma autònoma és dormir i menjar"
Alejandra Martí, veïna de 21 anys de la pedania la Foia, analitza la falta de serveis, la pèrdua d'identitat i la dependència del cotxe en un entorn tranquil però incomunicat
A la comarca de l’Alcalatén, a cinc quilòmetres de l’Alcora en direcció a Llucena, es troba La Foia, un xicotet nucli de 114 habitants que delimita en els paisatges del massís de Penyagolosa. Allí ha crescut Alejandra Martí, una jove de 21 anys que posa veu a la nova generació que s'enfronta a la despoblació, la falta de transport públic i la necessitat de dependre del vehicle privat per a "estar connectada a la civilització".
La vida quotidiana a La Foia
Viure a La Foia implica tindre una absència de seveis bàsics. "Trobo a faltar transport públic, trobo a faltar un centre mèdic... sincerament, tots els serveis". La jove explica que la manca de connexions aboca els veïns a una xarxa de favors constants per a accions tan quotidianes com anar al metge, fer la compra o acudir a la perruqueria.
Açò és literalment una aldea on l'únic que pots fer de forma autònoma és dormir i menjar
Aquesta desconnexió s'agreuja amb la pèrdua de l'atenció sanitària local, que abans comptava amb una visita mèdica setmanal en una saleta habilitada. "Com no li arreglen l'ordinador a la metgessa i la saleta està totalment antiquada, els serveis no es poden utilitzar. Al final la gent s'ha d'anar a l'Alcora pagant una barbaritat per un taxi", critica Alejandra. Per a una jove, l'experiència vivint en una aldea es torna "complicada" perquè tot requereix desplaçar-se.
Infància i arrels
Alejandra descriu la seua infantesa amb la paraula "llibertat". Haver crescut al costat de la seua família, en un entorn rodejat de natura, li va permetre tindre una independència que molts no poden experimentar, encara que també va ser una etapa "molt solitària" al ser ella i la seua cosina filles úniques en un nucli tan xicotet.
Créixer a La Foia deixa coneixements lligats a la vida rural, "Molta gent no sap el que és escoltar les campanes i dir, són les dotze per què has escoltat el campanari... o escoltar al panader al carrer, ixir de casa i comprar-te una coca de tomata".
La pedania manté vives tradicions com l'arc de Sant Miquel. "Els joves van als horts a la nit a 'robar' i fan un arc a l'església amb les hortalisses". A més, el entorn natural de la Foia dixe rutes com el pantà o l'ermita de Sant Salvador, clau des de la conquesta de Jaume I.
Joventut i estudis
Al haver d'estudiar i fer la vida a l'Alcora, la distància física es va convertir en una barrera. "Sempre havia de dependre que els meus pares em portaren en cotxe o m'areplegaren".
Quan se li pregunta què necessitaria per a desenvolupar el seu projecte de vida a La Foia, Alejandra ho te clar: "No res, no vull. Considero que ja he tingut suficient criant-me ací i vull un poble més gran".
La jove sent que l'Ajuntament de l'Alcora tracta el nucli com una pedania oblidada, complicant les seues necessitats bàsiques en lloc de potenciar el seu valor històric. "La Foia té molta història... la nostra església de 1629 conserva el primer taulell que va fer la fàbrica del Comte d'Aranda, i d'això no es parla en cap lloc".
Per a Alejandra, falta un reconeixement real: "Som un espai natural bonic amb oportunitats perquè estem a 30 minuts de Castelló i a 15 de Llucena, però si no et fiquen transport i et fan sentir un poble menut on ni netegen els pous... no vull això per al meu futur".
Falta de reconeixement a la Foia
Alejandra parla de la frustració respecte a les limitacions que ofereix aquesta pedania, de la qual depén de l'ajuntament de l'Alcora: "no som una cosa separada de l'Alcora, en teoria som un afegit i jo mai m'he sentit de l'Alcora perquè mai m'han fet sentir-me part".
Entre els principals problemes, destaca la desatenció en serveis bàsics: "et fan sentir que ets un poble menut on no hi ha senyal, on l'aigua està plena de cal no limpien els pous... jo no vull això ni per mi, ni pel meu futur ni pels meus fills".
Tot i reconéixer els avantatges de la seua ubicació geogràfica i estar agraïda per la seua criança, manifesta que caldria un canvi per a motivar la gent a viure al poble i fer coneixer el seu patrimoni natural i cultural: "es necesita un canvi real per a que la gent conega la Foia, pareix que no se tenen ganes de que la gent visque ací i cada vegada es fa menys per a que la Foia estiga bonica".
Marxar-se, tornar o quedar-se
El futur de La Foia per a les noves generacions es presenta incert i lligat a problemes exigents. Alejandra té clar que no viurà a la seua pedania, tot i que mantindrà el lligam familiar. El desig de no dependre del cotxe per a qualsevol trajecte de deu minuts pesa més que la connexió amb la natura. La jove recalca que sempre ha tingut molt de sentiment de ser de la Foia, però conclou amb una reflexió transparent:
"Sé que si me'n vaig soc part del problema, però viure ací té massa requeriments extra i les coses bones no li guanyen a les roïnes"
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