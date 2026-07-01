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EDIFICIS PATRIMONIALS

Més de 19.000 € per a renovar i conservar la façana del MucBe de Benicarló

L'actuació servirà per a reparar els desperfectes causats pel pas del temps i les humitats

Millores a la façana del MucBe.

Millores a la façana del MucBe. / Mediterráneo

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Redacció

Benicarló

L'Ajuntament de Benicarló ha iniciat les obres de reparació dels desperfectes i pintura de la façana del Museu de la Ciutat de Benicarló (MucBe), una actuació destinada a garantir la correcta conservació d’un dels edificis patrimonials més emblemàtics del municipi.

L’antic Convent de Sant Francesc, seu del MucBe, presenta un deteriorament progressiu de la façana a conseqüència del pas del temps, les humitats per capil·laritat i altres factors que han provocat el despreniment de la pintura i del revestiment exterior en diferents punts. En algunes zones, el deteriorament és tan acusat que ha deixat al descobert el morter i fins i tot el mallat interior que sosté el revestiment.

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Per tal de revertir aquesta situació, la Regidoria de Cultura ha impulsat una actuació de manteniment que inclou la reparació dels desperfectes ocasionats principalment per les humitats a la planta baixa, així com la neteja i pintura de la totalitat de la façana per tal d’oferir una imatge uniforme de l'edifici.

Les millores, al detall

Els treballs consistiran en el picat i sanejament de les zones afectades, l’aplicació d’un tractament d’unió entre la maçoneria i el nou revestiment, l’execució d’un revoc de calç transpirable, respectuós amb els materials tradicionals de l’edifici, i un acabat amb pintura al silicat d’alta permeabilitat al vapor d’aigua.

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També s'actuarà als sòcols de les façanes laterals, que presenten una notable decoloració a causa de les intervencions de manteniment realitzades amb anterioritat. Una vegada finalitzades les obres, es durà a terme una neteja general de l’espai. L’actuació compta amb un pressupost de 19.163,86 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució previst d'un mes.

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