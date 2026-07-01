EDIFICIS PATRIMONIALS
Més de 19.000 € per a renovar i conservar la façana del MucBe de Benicarló
L'actuació servirà per a reparar els desperfectes causats pel pas del temps i les humitats
Redacció
L'Ajuntament de Benicarló ha iniciat les obres de reparació dels desperfectes i pintura de la façana del Museu de la Ciutat de Benicarló (MucBe), una actuació destinada a garantir la correcta conservació d’un dels edificis patrimonials més emblemàtics del municipi.
L’antic Convent de Sant Francesc, seu del MucBe, presenta un deteriorament progressiu de la façana a conseqüència del pas del temps, les humitats per capil·laritat i altres factors que han provocat el despreniment de la pintura i del revestiment exterior en diferents punts. En algunes zones, el deteriorament és tan acusat que ha deixat al descobert el morter i fins i tot el mallat interior que sosté el revestiment.
20 anys del MucBe: el museu de Benicarló es transforma en un escenari viu
Per tal de revertir aquesta situació, la Regidoria de Cultura ha impulsat una actuació de manteniment que inclou la reparació dels desperfectes ocasionats principalment per les humitats a la planta baixa, així com la neteja i pintura de la totalitat de la façana per tal d’oferir una imatge uniforme de l'edifici.
Les millores, al detall
Els treballs consistiran en el picat i sanejament de les zones afectades, l’aplicació d’un tractament d’unió entre la maçoneria i el nou revestiment, l’execució d’un revoc de calç transpirable, respectuós amb els materials tradicionals de l’edifici, i un acabat amb pintura al silicat d’alta permeabilitat al vapor d’aigua.
El Mucbe de Benicarló rep la identificació com a Museu reconegut de la Comunitat Valenciana
També s'actuarà als sòcols de les façanes laterals, que presenten una notable decoloració a causa de les intervencions de manteniment realitzades amb anterioritat. Una vegada finalitzades les obres, es durà a terme una neteja general de l’espai. L’actuació compta amb un pressupost de 19.163,86 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució previst d'un mes.
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