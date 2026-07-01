23 peons i 4 capatassos
Vila-real dona feina a 27 persones del sector agrari per a reforçar la neteja de camins i espais públics
La iniciativa, amb un pressupost de 169.000 €, dona continuïtat laboral a persones que han treballat en l’última campanya citrícola i reforça els serveis municipals durant l’estiu
L'Ajuntament de Vila-real ha posat en marxa una nova edició del programa d'ocupació agrària subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que ha concedit al consistori una ajuda de 163.972,26 euros. El cost total del programa, inclosa l'aportació municipal, ascendeix a 168.848,81 euros.
Aquest programa està dirigit a persones treballadores desocupades, preferentment del sector agrari, que hagen treballat durant l'última campanya citrícola, amb l'objectiu de donar continuïtat laboral a aquest col·lectiu durant els mesos d'estiu, una vegada finalitzada la temporada de recol·lecció. La preselecció de les candidatures ha estat realitzada per l'Espai Labora de Vila-real, mentre que l'Agència de Desenvolupament Local ordena les sol·licituds segons la puntuació obtinguda, d'acord amb els criteris establits pel SEPE.
Tot en una única fase
Per segon any consecutiu, el consistori ha apostat per concentrar tota la subvenció en una única fase, una decisió que permet oferir contractes de més durada i fer el programa més atractiu per a les persones beneficiàries. D'aquesta manera, enguany s'han incorporat 27 persones, concretament 23 peons i 4 capatassos, que prestaran servei a l'Ajuntament entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.
Aquest dimecres les persones contractades han participat en una jornada d'acollida a les instal·lacions de Serveis Públics. Després d'una entrevista inicial per part dels tècnics municipals per conéixer el perfil i les competències de cadascuna, se'ls assignarà el grup de treball més adequat.
Durant els pròxims tres mesos desenvoluparan tasques de neteja de camins rurals, séquies i barrancs, actuacions de manteniment al Termet i a l'entorn del Molí Nou de Santa Sofia, així com treballs de neteja i pintura en les parts exteriors d'instal·lacions esportives i centres educatius. A més, ja han rebut els equips de protecció individual i participaran en dues jornades formatives de prevenció de riscos laborals, previstes per als dies 3 i 21 de juliol.
La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, i la regidora d'Economia, Ana Torres, han donat la benvinguda a les persones participants. «Volem que durant aquests tres mesos se senten part de l'Ajuntament de Vila-real, que és la casa de totes i tots. El treball que realitzaran contribuirà directament a millorar els nostres espais públics i és important que el desenvolupen amb orgull, responsabilitat i sabent que representen la ciutat amb l'uniforme que porta el nostre escut», ha destacat Fajardo. Per la seua banda, Torres ha remarcat que «aquest programa compleix una doble funció: oferir una oportunitat laboral a persones que finalitzen la campanya agrícola i, al mateix temps, reforçar els serveis municipals amb actuacions que reverteixen en una ciutat més cuidada i agradable per a tota la ciutadania».
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