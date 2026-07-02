La virtut sona entre pedra antiga i memòria viva a Morella amb una nova edició de l'Early Music
La XV edició del Curs i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista reunirà del 17 al 23 de juliol un total de 14 concerts en enclavaments patrimonials de Morella, sota el lema 'Virtus'
Morella tornarà a escoltar el pols de la música antiga entre murs històrics, places obertes i temples on el so sembla conservar una memòria pròpia. Del 17 al 23 de juliol, la localitat castellonenca acollirà la XV edició d’Early Music Morella, un curs i festival internacional dedicat a la música medieval i renaixentista que enguany es presenta sota el lema Virtus i amb una programació formada per 14 concerts, activitats formatives, trobades artístiques i propostes de difusió cultural.
La nova edició reunirà intèrprets, formacions consolidades i grups emergents en espais com el Convent de Sant Francesc, l’Arxiprestal de Santa Maria, el Teatre Municipal, l’Església de Sant Joan, la plaça Colón i el Jardí dels Poetes. El cartell del festival condensa aquesta vocació patrimonial i simbòlica: una programació diària que avança entre concerts, audicions, poesia, dansa tradicional i repertoris que connecten l’edat mitjana, el Renaixement i altres geografies sonores.
Una edició marcada pel lema Virtus
Early Music Morella dedicarà aquesta edició a explorar la idea de la virtut com a excel·lència moral i com a disposició humana cap al bé, la veritat, la justícia i la bellesa. En la cultura medieval i renaixentista, la música no era només entreteniment: també funcionava com a símbol d’harmonia, eina educativa i camí de perfeccionament espiritual.
El concepte adquireix un relleu especial en un any travessat per dues efemèrides: el 800 aniversari de la mort de Sant Francesc d’Assís i els 750 anys de la defunció de Jaume I el Conqueridor. La figura del sant remet a la humilitat, la pobresa i l’amor a la creació; la del monarca, als ideals de justícia, pau i ordre polític del seu temps. Ambdues referències serviran de marc per a una programació que vol pensar la música antiga des del present, sense convertir-la en peça de museu.
Capella de Ministrers, The Gleam Ensemble, AVocal i altres formacions
Entre els noms destacats d’aquesta edició figuren Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, l’Acadèmia CdM, Al Tayr Ensemble, Beatriz Lafont & Eduardo Egüez, Ensemble Alfonsí, Alessandro Ciccolini, The Gleam Ensemble, Calíope, AVocal CdM & Marco García de Paz i l’Ensemble Andalusí de Tetuan. La programació es mourà entre repertoris medievals, renaixentistes, barrocs, música persa, tradicions europees i d’Orient Pròxim, a més de propostes vinculades a la poesia, la dansa i la pràctica col·lectiva.
L’inici institucional tindrà lloc el 17 de juliol a les 17.30 hores al Teatre Municipal, amb la participació de Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella; Ruth Martínez, regidora de Cultura; i Carles Magraner, director artístic d’Early Music Morella. Aquella mateixa jornada, el Convent de Sant Francesc acollirà el concert inaugural de Capella de Ministrers, titulat “El Conqueridor”, concebut com un homenatge musical a Jaume I.
Formació, patrimoni i comunitat
Més enllà dels concerts, Early Music Morella manté una forta dimensió pedagògica. El curs oferirà formació especialitzada en alta capella, flautes, cant gregorià, medieval, renaixentista i barroc, orgue, clau, contrapunt improvisat, viola d’arc, viola medieval, viola de gamba, música de cambra, tiorba, guitarra, violí renaixentista i barroc, orquestra barroca, percussió, música persa, dolçaina, llengüeta doble, viola de roda i viola de roda medieval. També hi haurà tallers de dansa, expressió corporal i escola medieval per a xiquets.
La proposta no es limita a l’excel·lència acadèmica. El festival incorpora visites guiades, jam sessions, tallers de construcció d’instruments, activitats socials i accions de difusió pensades per a joves, majors i col·lectius desfavorits. Així, Early Music Morella reforça una idea de cultura oberta: la música antiga com a experiència compartida, com a aprenentatge i com a manera d’ocupar el patrimoni amb vida.
Un festival amb segell europeu
Early Music Morella compta amb la certificació EFFE —Europe for Festivals, Festivals for Europe—, una etiqueta de qualitat concedida per l’Associació Europea de Festivals a projectes destacats per la seua qualitat artística i pel seu impacte local, nacional i internacional. A més, el festival forma part de xarxes com VEM, REMA i Festclásica, fet que consolida la seua presència dins del circuit europeu de música antiga.
En una època dominada per la velocitat de la immediatesa, Early Music Morella proposa una escolta més lenta: detindre’s, entrar en un convent, mirar la pedra, reconéixer l’eco d’altres segles i deixar que la música il·lumine preguntes encara actuals. Sota el lema Virtus, la XV edició no sols recupera repertoris del passat; també convida a pensar què significa hui la bellesa quan es convertix en una forma de coneixement.
Suscríbete para seguir leyendo
- El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- Papas García ya ha abierto su nueva tienda en el centro de Castelló. Esta es su oferta y ubicación
- Máxima tensión en la Marjaleria: alrededor de 40 vecinos se encaran a los okupas de una vivienda
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano