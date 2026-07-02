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El Festival ARC Clàssica ompli el MACVAC de Vilafamés amb dos concerts de primer nivell

La violinista Leticia Moreno i el Trio Clariphonia actuaran en el Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni de Vilafamés els dies 4 i 11 de juliol

La reconeguda violinista Leticia Moreno oferirà un dels concerts a Vilafamés amb Moonwinds Simfònic.

La reconeguda violinista Leticia Moreno oferirà un dels concerts a Vilafamés amb Moonwinds Simfònic. / MEDITERRÁNEO

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E. G.

El Festival ARC Clàssica presenta una nova edició del seu cicle de concerts al Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, el MACVAC, amb una proposta que uneix música clàssica, patrimoni i art contemporani en un dels espais culturals més singulars de la Comunitat Valenciana.

La programació tindrà lloc durant dos dissabtes consecutius, 4 i 11 de juliol, i reunirà intèrprets de gran prestigi com la violinista Leticia Moreno, la formació Moonwinds Simfònic i el Trio Clariphonia. L’entrada als dos concerts serà gratuïta fins a completar l’aforament.

Música clàssica en diàleg amb l’art contemporani

El cicle consolida la col·laboració entre el Festival ARC Clàssica i el MACVAC, un museu que es transforma en escenari viu per a acostar la música clàssica a nous públics. La iniciativa aposta per una experiència cultural immersiva, en què les sales, el pati i les obres pictòriques i escultòriques del museu entren en conversa amb la interpretació musical.

El Trio Clariphonia actuarà al MACVAC de Vilafamés l'11 de juliol.

El Trio Clariphonia actuarà al MACVAC de Vilafamés l'11 de juliol. / MEDITERRÁNEO

Més enllà d’una programació convencional, el festival reforça la seua vocació de descentralitzar l’oferta cultural i portar propostes artístiques de qualitat a municipis de la província de Castelló. Vilafamés es converteix així en punt de trobada entre patrimoni, creació contemporània i excel·lència musical.

Leticia Moreno i Moonwinds Simfònic obrin el cicle amb Les Estacions

La primera cita serà el dissabte 4 de juliol, a les 21.30 hores, amb Les Estacions, un concert protagonitzat per la reconeguda violinista Leticia Moreno junt amb l’orquestra de cambra Moonwinds Simfònic.

La proposta planteja una experiència diferent dins del MACVAC: la música ressonarà per diversos espais del museu i convertirà les sales en un escenari multiforme pel qual el públic podrà desplaçar-se lliurement. El pati del museu actuarà com a cor de l’experiència, amb una pantalla gegant que projectarà en temps real la interpretació dels músics.

Cartes a Mozart, una mirada íntima al geni de Salzburg

El segon concert arribarà el dissabte 11 de juliol, a les 20.00 hores, amb Cartes a Mozart, una proposta del Trio Clariphonia que combina música i narració per acostar al públic la figura de Wolfgang Amadeus Mozart.

L’espectacle convida a descobrir el compositor més enllà de les seues partitures, amb una mirada divulgativa, pròxima i accessible sobre la seua personalitat, el seu context històric i el seu llegat artístic. El format busca connectar tant amb el públic habitual de la música clàssica com amb nous espectadors interessats en viure una experiència cultural diferent.

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Programació del Festival ARC Clàssica al MACVAC

  • Dissabte, 4 de juliol · 21.30 h Les Estacions Leticia Moreno, violí. Moonwinds Simfònic.
  • Dissabte, 11 de juliol · 20.00 h Cartes a Mozart Trio Clariphonia

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