Sant Cristòfol reunirà els transportistes de Vila-real en un recorregut amb novetats
La celebració tindrà lloc dissabte i inclourà la tradicional benedicció de vehicles al Termet
Redacció
L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Serveis Públics, col·labora un any més en la commemoració de la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels transportistes i conductors, que tindrà lloc dissabte vinent amb algunes novetats en el recorregut i els actes programats.
Amb motiu d'aquesta celebració, l'Ajuntament ha preparat 50 banderes del municipi perquè els professionals del transport les lluïsquen als seus vehicles durant la jornada, així com estampes de Sant Cristòfol que es repartiran entre els participants.
Enguany, la celebració començarà a les 9.30 hores amb l'eixida dels vehicles des de la seua campa. La comitiva recorrerà diversos carrers de la ciutat fins arribar a l'estacionament del paratge del Termet, on tindrà lloc la tradicional benedicció dels vehicles.
Després de la benedicció es realitzarà una fotografia de família amb la imatge de Sant Cristòfol, que enguany tornarà a ser traslladada en un vehicle de Serveis Públics. Posteriorment, la imatge del patró descendirà fins a la placeta del Pastoret fins a l’entrada de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, on se celebrarà la missa en honor a Sant Cristòfol.
La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, ha volgut posar en valor aquesta commemoració i ha animat els professionals del sector a participar-hi. "Des de l'Ajuntament volem donar suport als transportistes de la nostra ciutat i contribuir al fet que puguen celebrar la festivitat del seu patró. Vila-real compta amb un important nombre de camioners i professionals del transport que desenvolupen una tasca fonamental per a l'economia i per al dia a dia de tota la societat", ha destacat.
Fajardo també ha agraït la implicació de l'organització i de totes les persones que fan possible aquesta tradició, "que uneix devoció, convivència i reconeixement a un sector essencial, al qual volem continuar donant visibilitat i suport des de les institucions".
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