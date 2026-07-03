El Circuit Viu 2026 reforça Castelló com a parada clau de la música en directe valenciana
El Pub Terra, Because Pop & Roll i La Bohemia acolliran durant la tardor d'aquest 2026 actuacions que connecten l'escena valenciana, estatal i internacional
Castelló torna a tindre veu pròpia dins del Circuit Viu. La nova edició del cicle farà parada a la capital de la Plana amb una agenda que connecta tres espais fonamentals de l’escena local: el Pub Terra, Because Pop & Roll i La Bohemia. Tres sales diferents, però amb un mateix paper: mantindre oberta la porta del directe durant la tardor, més enllà del calendari dels grans festivals d’estiu.
El circuit arribarà enguany amb una programació diversa, que combinarà pop, rock, punk, rap, jazz, reggae i altres llenguatges contemporanis. En clau castellonenca, el recorregut tindrà un atractiu especial: la presència de projectes locals com Bluet i Ortopedia Técnica, dos noms que permeten llegir el cartell no només com una gira autonòmica, sinó també com un aparador del talent creat a Castelló.
Cinc cites per a seguir el Circuit Viu a Castelló
La primera parada castellonenca arribarà el divendres 11 de setembre al Pub Terra, on actuarà Apolo, banda d’indie-rock inclosa dins del projecte Cànter. Esta cita obrirà el calendari local del Circuit Viu en una sala especialment vinculada a la història musical de la ciutat. El Terra, situat al carrer Ramón Llull, es reivindica com una de les sales veteranes de Castelló, amb més de 35 anys de trajectòria i més de 3.000 concerts a l’esquena.
El divendres 2 d’octubre, el cicle es traslladarà al Because Pop & Roll amb el directe de Bluet. La formació castellonenca portarà a l’escenari una proposta que es mou entre el jazz, el blues, el soul i el pop, amb una identitat construïda a partir de composicions pròpies. El grup ja ha sigut presentat en altres ocasions com una proposta “de quilòmetre zero” de Castelló, fet que convertix esta cita en una de les més arrelades al territori.
El divendres 9 d’octubre, el Pub Terra tornarà a ser protagonista amb una nit de contrastos i guitarres: Ortopedia Técnica compartirà cartell amb Orina. En este cas, el focus local recau en Ortopedia Técnica, banda emergent de Castelló de la Plana amb una base punk oberta al noise i al garage, segons la seua fitxa en la Valencian Music Office. Orina, per la seua banda, arriba des de Màlaga amb una proposta experimental nascuda en 2019.
També el 9 d’octubre, però a La Bohemia, el Circuit Viu celebrarà La Flama Fest, amb L’Últim Europeu, Bèrnia i Sociologia Animal. La cita reforça el paper de Castelló com a punt de trobada per a la música en valencià i per a projectes vinculats al Cànter. La Bohemia, situada al carrer Ciscar, s’ha consolidat com un espai de format pròxim que combina música, art i creativitat local.
La cinquena parada castellonenca arribarà el dissabte 21 de novembre a La Bohemia, amb una nit de rock i garage encapçalada per Wau y los Arrrghs!!!, The Jack Cades i Los Imposibles. El cartell connecta l’escena valenciana, l’escena britànica i la tradició del pop-rock estatal: Wau y los Arrrghs!!! es van formar a València en 2003, The Jack Cades procedixen de Stratford-upon-Avon, al Regne Unit, i Los Imposibles sorgiren a Madrid a finals dels huitanta.
Bluet i Ortopedia Técnica: el so local dins del circuit
Més enllà de les dates, el valor afegit de la programació castellonenca està en la presència de grups de la ciutat. Bluet representa una línia més elegant i eclèctica, amb una sonoritat que transita pel jazz, el blues, el soul i el pop. El seu pas pel Because Pop & Roll reforça el vincle entre la programació del Circuit Viu i una escena local que no sempre ocupa els grans titulars, però que manté una activitat constant en sales, cicles i espais culturals.
Ortopedia Técnica, en canvi, aporta l’energia més crua del cartell castellonenc. El grup es definix com una banda emergent de Castelló amb base punk i voluntat d’experimentar amb el garage i el noise. La seua actuació al Terra situa el Circuit Viu en contacte directe amb les noves generacions de l’escena underground local.
Les sales, al centre de la notícia
El Circuit Viu no és només una successió de concerts. La seua raó de ser és posar les sales al centre de l’ecosistema musical. El projecte va nàixer en 2020 amb l’objectiu de reivindicar estos espais com a llocs essencials per a la cultura, visibilitzar la seua activitat mitjançant una programació conjunta i dinamitzar l’escena musical valenciana.
En el cas de Castelló, eixa idea pren una dimensió especialment clara. El Terra aporta memòria i continuïtat; Because Pop & Roll, proximitat i format de club; i La Bohemia, una lectura més híbrida de sala cultural, oberta a concerts, exposicions i propostes creatives. El resultat és una ruta que permet descobrir la ciutat a través dels seus escenaris menuts i mitjans.
Cànter: música per a reconstruir després de la dana
Una part important del Circuit Viu 2026 està connectada amb Cànter, projecte impulsat per la Federació Valenciana de la Indústria Musical amb finançament del Ministeri de Cultura per a reactivar el sector musical valencià després de la dana d’octubre de 2024. El pla inclou contractació d’artistes afectats, presència en festivals i circuits, assessorament i accions de professionalització.
En Castelló, eixa línia es farà visible en cites com la d’Apolo al Terra o La Flama Fest a La Bohemia. D’esta manera, el cicle no sols programa concerts: també oferix escenari, treball i continuïtat a projectes que formen part de la reconstrucció cultural valenciana.
Una tardor de música en directe a Castelló
Amb cinc cites repartides entre setembre, octubre i novembre, el Circuit Viu convertix Castelló de la Plana en una de les parades destacades de la seua setena edició. La programació permetrà escoltar talent local, bandes valencianes, propostes estatals i noms internacionals en espais de proximitat.
Les entrades per als concerts es posaran a la venda pròximament. Fins aleshores, el mapa ja està dibuixat: Terra, Because Pop & Roll i La Bohemia seran els punts on Castelló tornarà a demostrar que la música en directe també es construïx des de les sales.
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