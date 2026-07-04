Una antiga escola rural de Benassal reobri les portes per a recuperar la memòria dels masos
El Laboratori Ciutadà converteix aquest cap de setmana l’Escola de les Llometes en un espai de trobada, patrimoni i identitat rural
Benassal recupera aquest cap de setmana la memòria de les antigues escoles de masos amb el Laboratori Ciutadà de l’Escola de les Llometes, una iniciativa que busca posar en valor el patrimoni material i immaterial vinculat a la vida als masos i al paper que van tindre aquestes escoles rurals com a espais d’aprenentatge, convivència i cohesió social.
El projecte està promogut per l’Associació Cultural Benassalenca i el Museu Pedagògic de Castelló, i forma part de la Xarxa Ibèrica de Laboratoris de Cultura Comunitària i Ruralitat. A la província de Castelló, aquesta xarxa està impulsada pel Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, amb l’objectiu de generar projectes col·laboratius arrelats al territori i orientats a millorar la vida en l’entorn rural.
Les escoles de masos, molt més que aules
El laboratori de Benassal centra el seu treball en les escoles de masos com a espais de transmissió cultural, memòria col·lectiva i desenvolupament comunitari. La iniciativa pretén recuperar records, sabers, pràctiques i elements patrimonials vinculats a l’Escola de les Llometes i al seu entorn, però també actualitzar-ne el significat i reivindicar-la com una part viva de la identitat local.
El programa s’ha articulat al voltant de tres línies principals: patrimoni immaterial, patrimoni material i vida al mas. Entre les accions desenvolupades destaquen la recuperació de la memòria del mestre Manuel Llorens, la cartografia dels masos i dels camins de l’escola, el condicionament de l’entorn, la recopilació de cançons populars, la cuina tradicional dels masos de Benassal i un taller d’elaboració de formatge.
El laboratori compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benassal i implica antics alumnes, veïnat, famílies, entitats i persones interessades en la recuperació de les escoles de masos. L’objectiu és que aquests espais no siguen només un record del passat, sinó també un recurs viu per al present i el futur del món rural.
Festa de les Llometes per a tancar el cap de setmana
La programació conclourà diumenge, a partir de les 11.00 hores, amb la Festa de les Llometes. La jornada inclourà una reunió d’antics alumnes, una xarrada i presentació del laboratori ciutadà, una exposició dels treballs realitzats, el repartiment del tradicional panet, el ball de les cintes i un dinar de germanor.
El laboratori s’acomiadarà de vesprada amb un bureo, en una jornada pensada per a compartir records, reforçar vincles i celebrar la memòria rural de Benassal al voltant d’una escola que torna a obrir les portes com a símbol de comunitat.
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