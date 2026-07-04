Borriol ballarà a ritme de reggae, ska i música mestissa amb el Mash Masters Summer Fest 2026
El festival torna els dies 10 i 11 de juliol amb dos jornades de música, cultura, gastronomia i convivència, i consolida el municipi com una de les grans parades culturals de l’estiu a Castelló
Borriol tornarà a convertir-se este estiu en punt de trobada per als amants de la música jamaicana, afro, llatina, funk, ska, reggae i els sons mestissos. Els pròxims 10 i 11 de juliol, el municipi acollirà una nova edició del Mash Masters Summer Fest, un dels festivals més singulars de les comarques de Castelló, que arriba amb la seua programació més extensa i diversa fins ara.
Després de catorze anys de trajectòria, el projecte impulsat pel col·lectiu castellonenc Mash Masters, amb la col·laboració de Van Sound Produccions, s’ha consolidat com una cita imprescindible dins del calendari musical valencià. Però el Mash Masters Summer Fest és molt més que una successió de concerts: és una experiència de proximitat on conviuen música, cultura, gastronomia, sostenibilitat i comunitat.
Una arrancada gratuïta a la Plaça de la Font
El festival començarà el divendres 10 de juliol amb una jornada gratuïta a la Plaça de la Font de Borriol. Esta primera cita servirà com a obertura del cap de setmana i comptarà amb sessions de DJ i el concert de Boqueronians, una de les bandes emergents del reggae valencià.
Amb este format obert, el festival reforça la seua connexió amb el poble i convida veïnat i visitants a començar la festa en un espai emblemàtic del municipi.
Música, piscina, paella i activitats per a tots els públics
La gran jornada del dissabte 11 de juliol començarà durant el dia a les Piscines Municipals de Borriol, que es transformaran en un espai familiar i participatiu. El públic podrà gaudir d’activitats per a totes les edats, animació infantil, espectacles, música en directe, sessions de DJ, una paella popular i un mural col·laboratiu a càrrec de Very Veritas.
Esta programació diürna manté l’esperit més pròxim i comunitari del festival, amb una proposta pensada perquè famílies, joves i públic adult compartisquen una experiència cultural en un entorn fresc i acollidor.
Més de dotze hores de música en tres espais
A partir de les 18.00 hores, l’activitat es traslladarà al recinte principal del Mash Masters Summer Fest, on començaran més de dotze hores ininterrompudes de música repartides en tres zones diferenciades: Escenari Principal, Soundsystem Area i Tropical Area.
El cartell de 2026 reunix noms destacats de l’escena reggae, mestissa i tropical estatal. Entre les actuacions confirmades destaquen La Sra. Tomasa, amb un exclusiu DJ Set dins de la seua gira de comiat; The Salsa Punk Orkestra; Hip Horns Brass Collective; Newentun All Stars amb Key Day i Payoh Soul Rebel; així com Rowsi, Cool Up Records Soundsystem, Yeyo Pérez, Sherlock Horns, Moistune, Mash Masters i Elpab7o, entre altres artistes.
Un festival de proximitat amb mirada internacional
El Mash Masters Summer Fest 2026 manté intacta la seua filosofia original: oferir un festival sostenible, vinculat al territori i amb una programació cuidada, capaç de combinar artistes consolidats amb projectes emergents.
La seua proposta musical, oberta a ritmes globals i a sonoritats diverses, ha convertit el festival en un referent per al públic que busca una experiència diferent, allunyada dels grans formats massificats i centrada en la qualitat, la convivència i l’ambient.
Amb capacitat limitada i una experiència dissenyada perquè el públic puga gaudir de la música en un entorn natural i amable, l’organització espera reunir centenars d’assistents procedents de tota la Comunitat Valenciana i d’altres punts de l’Estat.
Borriol, epicentre musical de l’estiu
Després de catorze anys d’evolució, el Mash Masters Summer Fest s’ha convertit en molt més que un festival: és una celebració de la diversitat musical, la cultura compartida i la festa entesa com a espai de trobada.
Els dies 10 i 11 de juliol de 2026, Borriol tornarà a vibrar amb un cap de setmana carregat de ritme, color i energia col·lectiva. Una cita per ballar, descobrir nous sons i viure l’estiu amb accent mediterrani.
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