Ajuntament
Compromís denuncia que el servei de Rodalies continua "en situació límit" aquest estiu i reclama un primer tren matinal entre Castelló i Barcelona
Els valencianistes recorden que un de cada tres Rodalies arriba tard i presentaran una declaració institucional per millorar les connexions ferroviàries del nord de les comarques
El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha denunciat que el servei de Rodalies continua oferint un servei "absolutament deficient" en ple inici de l'estiu i ha reclamat mesures urgents per millorar les connexions ferroviàries del nord de la província, especialment davant les contínues incidències, retards i cancel·lacions que afecten diàriament milers de persones usuàries.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha lamentat que "un de cada tres trens de Rodalies no arriba a l'hora, i això sense comptar els que directament se cancel·len. Si la situació del tren en general és terrible, és especialment greu en les connexions ferroviàries cap al nord de les nostres comarques".
Davant aquesta situació, Compromís presentarà al pròxim ple una declaració institucional per reclamar una millora integral dels serveis ferroviaris del corredor litoral nord i, especialment, la posada en marxa d'un primer tren matinal amb origen a Castelló i destinació Barcelona, amb parades a Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peníscola i Vinaròs.
Segons Garcia, l'actual oferta ferroviària "continua condemnant milers de persones que es desplacen per motius laborals, acadèmics, sanitaris o administratius a patir horaris insuficients, retards constants i una falta de freqüències impropia d'un corredor mediterrani que hauria de ser estratègic".
Reivindicació
La iniciativa de Compromís també reclama recuperar i ampliar les freqüències entre Castelló, el Baix Maestrat, Tarragona, Barcelona i València, avançar progressivament cap a un servei ferroviari amb freqüència horària entre Castelló i Vinaròs, augmentar les parades dels serveis Euromed a Benicarló-Peníscola i Vinaròs i millorar la coordinació entre el tren i les línies d'autobús de la Generalitat.
"La ciutadania porta massa anys escoltant anuncis sobre el Corredor Mediterrani, però les millores continuen sense arribar als serveis que utilitza cada dia. Les grans inversions només tenen sentit si acaben traduint-se en millors connexions per a les persones", ha assenyalat Garcia.
El portaveu valencianista també ha criticat la falta d'implicació del govern municipal davant aquest problema. "En ple estiu, quan augmenta la demanda de transport públic, continuem sense veure cap iniciativa de Begoña Carrasco per defensar unes connexions ferroviàries dignes per a Castelló i per al conjunt del nord de la província. Necessitem un Ajuntament que reivindique els interessos de la ciutat i no que es limite a esperar que altres administracions prenguen decisions", ha conclòs Garcia.