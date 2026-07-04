Balanç
Entorn d'un miler de persones participen en la campanya d´Ecovidrio 'Sant Pere recicla en Verd' en les festes del Grau de Castelló
El Dia de les Paelles va comptar amb l'acció de sensibilització dirigida a fomentar el reciclatge de vidre
La regidoria d'Urbanisme i Serveis Públics, en col·laboració amb la tinença d'alcaldia del Grau, i Ecovidrio han dut a terme aquest passat divendres la campanya Sant Pere Recicla en Verd que es tracta d'una iniciativa de sensibilització ambiental en la qual han participat al voltant de 1.000 persones i que ha estat dirigida a fomentar el reciclatge de vidre a Castelló durant les festes de Sant Pere del Grau. L'acció va tindre lloc amb motiu del tradicional Dia de les Paelles, una de les jornades amb major participació ciutadana i generació de residus del calendari festiu.
L'activitat es va desenvolupar entre les 11.00 i les 14.00 hores en el Passeig Buenavista, on un equip d'educació ambiental va recórrer les colles i penyes participants per a informar sobre la correcta separació dels envasos de vidre i promoure el seu depòsit en els iglús verds habilitats en el recinte.
A més, la iniciativa va comptar amb un espai de trobada oberta a tota la ciutadania en una carpa amb jocs i dinàmiques participatives per a informar sobre els beneficis ambientals del reciclatge de vidre. L'espai també va incorporar un fotoreclam en el qual les persones participants van poder emportar-se una fotografia impresa com a record.
El regidor d'Urbanisme i Serveis Públics, Sergio Toledo, va visitar la zona habilitada per a saludar als educadors ambientals interessar-se pel desenvolupament de la jornada. “Aquestes festes són una excel·lent oportunitat per a demostrar que la diversió i el compromís amb el medi ambient poden i deuen anar de bracet”, va assenyalar.
I, a més, va afegir que “amb aquesta campanya hem volgut facilitar el reciclatge de vidre a les penyes i colles participants en les paelles de Sant Pere, així com animar a tots els assistents a convertir-se en protagonistes d'unes festes cada vegada més sostenibles per a avançar així cap a un model festiu més respectuós amb l'entorn.
Per part seua, la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, va valorar molt positivament la iniciativa desenvolupada en un dels actes festius més participatius de les Festes de Sant Pere, com és el Dia de les Paelles, “on s'ha tornat a demostrar que la ciutadania respon i col·labora contribuint a reciclar els seus envasos de vidre. És un xicotet que gest que costa molt poc, però té un enorme valor per al medi ambient”
El gerent d´Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala, també va assenyalar que el Dia de les Paelles “concentra una gran activitat i, per tant, també un important volum d'envasos de vidre que cal depositar correctament en els seus contenidors, ja que la participació ciutadana és clau perquè aquests residus es reciclen correctament i puguen convertir-se en nous envasos de manera indefinida”.
Beneficis mediambientals del reciclatge de vidre
El vidre que es deposita en els contenidors es recicla al 100% i s'utilitza per a la fabricació de nous envasos, de manera indefinida i sense perdre les propietats originals. Reciclant vidre evitem el creixement dels abocadors. Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. En usar calcina –vidre reciclat– en la fabricació de nous envasos s'evita l'extracció de matèries primeres de la naturalesa, evitant l'erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn. A més, es minimitza l'emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s'estalvia energia.
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