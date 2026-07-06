Ajuntament
Compromís acusa a Carrasco d’irresponsabilitat per minimitzar les onades de calor mentre augmenten les morts
El portaveu Ignasi Garcia critica que l’alcaldessa “eludisca responsabilitats” i justifique la inacció amb excuses sobre la calor estival
El Grup Municipal de Compromís per Castelló ha denunciat l'actitud “negacionista i irresponsable” del govern de Begoña Carrasco davant l'augment de les onades de calor i les seues conseqüències sobre la salut de la població. La coalició ha advertit que les altes temperatures estan provocant un increment de les morts associades a la calor i ha exigit mesures urgents per adaptar la ciutat a una realitat climàtica que, asseguren, “ja no és la mateixa que fa uns anys”.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticat que l'alcaldessa s’excuse en el “sempre ha fet calor a l'estiu” per eludir la seua responsabilitat. Segons Garcia, aquesta actitud només busca “eludir responsabilitats i justificar la inacció”.
“Begoña Carrasco eludix la seua responsabilitat afirmant que sempre ha fet la mateixa calor a l'estiu. Això és una irresponsabilitat que només serveix per a no actuar i per a no prendre les mesures necessàries perquè les nostres ciutats siguen habitables davant les contínues onades de calor”, ha assenyalat Garcia.
Des de Compromís recorden que les dades mostren un increment molt important de les defuncions associades a les altes temperatures a les comarques de Castelló respecte a l'any anterior, una realitat que consideren incompatible amb qualsevol discurs que negue l'agreujament de la crisi climàtica.
“Les coses han canviat i cada vegada hi ha més episodis de calor extrema. Mentre augmenten les víctimes, el govern municipal continua mirant pel retrovisor i actuant com si res haguera canviat. No és igual el clima, no és igual el cost de la vida i no és igual la realitat que viuen les persones”, ha afirmat Garcia.
Per això, la coalició reclama que la lluita contra les onades de calor es convertisca en una prioritat de les polítiques municipals. Entre les mesures proposades destaquen la creació d'una xarxa estable de refugis climàtics, l'increment dels espais d'ombra, la protecció de l'arbrat existent, la renaturalització dels barris i la planificació urbana orientada a reduir l'impacte de les altes temperatures.
“Necessitem una ciutat que es puga viure també a l'estiu. No pot ser que arriben certes hores del dia i la gent haja de refugiar-se a casa o abandonar els espais públics perquè són inhabitables. Adaptar Castelló a la calor és una qüestió de salut pública”, ha remarcat el portaveu.
Compromís també ha alertat que els efectes de la crisi climàtica van més enllà de l'àmbit urbà i afecten directament sectors com l'agricultura i la producció alimentària. Per això, la formació aposta per reforçar les polítiques de proximitat, protegir el sòl agrari i avançar cap a una major sobirania alimentària que permeta afrontar amb més garanties els impactes futurs.
Finalment, Garcia ha reclamat al govern municipal que abandone el negacionisme i assumisca la responsabilitat de preparar Castelló per als reptes que ja estan afectant la ciutadania. “No es tracta només de plantar arbres. Es tracta de transformar la ciutat perquè siga més saludable, més resilient i més habitable davant una realitat que ja està ací”, ha conclòs.
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